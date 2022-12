À la télé ce jeudi soir : la traque à « l’arna-cœur » avec Odile Vuilemin et Jonathan Zacaï

C’est le cas de Camille (Odile Vuillemin), qui a cru avoir rencontré le prince charmant. Elle décide de le retrouver et découvre qu’il a séduit d’autres femmes (Mathilde, jouée par Helena Noguerra ; Oriane interprétée par Flore Bonaventura ; Iris, incarnée par Élodie Frégé) dans le but de les escroquer. Camille va tout faire pour ouvrir les yeux à ses victimes aveuglement amoureuses pour faire front contre lui et obtenir justice.

Des ingrédients d’histoires vraies

Cette mini-série en quatre épisodes intitulée L’homme de nos vies a remporté le prix du meilleur scénario en septembre dernier au festival de La Rochelle. Il a été écrit par Marie Guilmineau (créatrice de la série Diane, femme flic), Alice van Den Broek ( La Stagiaire, Munch, Les bracelets rouges…) et Éliane Vigneron ( Poly, Balthazar…). On y retrouve les ingrédients de plusieurs faits divers qui ont défrayé la chronique judiciaire des dernières années, comme celles des escrocs français Christophe Rocancourt ou Jacques Masset.

Mais Jonathan Zacaï avoue qu’il s’est plutôt documenté sur l’escroc américain Derek Alldred pour interpréter le rôle. Cet homme a dérobé 2 millions de dollars à plus d’une vingtaine de femmes ! "Pour me préparer à incarner ce personnage, j’ai regardé le documentaire sur cet escroc, qui est assez incroyable. C’est vraiment fascinant", indique l’acteur à nos confrères du site AlloCiné.

L’homme de nos vies n’est cependant pas un vrai biopic. La fiction s’avère plus légère. Et le groupe des quatre actrices qui jouent les victimes s’est bien entendu sur le tournage, au point de continuer à garder des contacts une fois celui-ci terminé. "On avait chacune notre partition et on était plus que ravies de se retrouver le matin sur le plateau. On n’a pas tourné si souvent que ça ensemble avec Héléna, Élodie et Flore, mais ça fonctionnait hyper-bien, on se voit toujours, une vraie amitié est née entre nous quatre" indique Odile Vuilemin aux mêmes confrères.

Les deux premiers épisodes sont diffusés ce soir, les deux suivants jeudi prochain.

La Une, 20.35