À la télé ce mercredi : en train à travers l’Écosse

Au départ de la capitale, le convoi emprunte le viaduc de Glenfinnan, immortalisé par la saga des films Harry Potter ou la série The Crown. Il a été construit entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle et compte pas moins de 21 arches, avec un point culminant situé à 30 mètres du sol.

Le train serpente ensuite au pied du Ben Nevis, le plus haut sommet écossais, à 1 345 mètres d’altitude. En Écosse, on le surnomme "Le malveillant", car le climat à son sommet y est extrêmement rude. Il reste cependant l’un des lieux préférés par les randonneurs, qui y passent par dizaines de milliers chaque année.

Forêts et château

Au fil du voyage, la réalisatrice Jeannine Apsel a rencontré des Écossais engagés pour la préservation de leur patrimoine. C’est notamment le cas de Kate, dans le village de Dundreggan, où elle participe à un projet de reforestation. En effet, les terres de la région ont servi pendant des siècles de zone de broutage et pâturage pour les moutons, les chèvres, les bovins et les cerfs. L’association Trees for Life les a rachetées en 2008 et procède depuis lors à leur reboisement. En 2023, l’association compte y ouvrir un centre de "réensauvagement", afin de permettre le partage de la forêt avec tout le monde.

Cap ensuite sur l’île de Bute, où Jim Bicker officie comme maître de cérémonie à Mount Stuart House, l’un des plus beaux manoirs victoriens de Grande-Bretagne. La maison d’origine a été construite en 1719 pour le 2e comte de Bute, mais a été reconstruite pour le 3e marquis de Bute à la suite d’un incendie le 3 décembre 1877. Une grande partie du mobilier a été conçue sur mesure pour la maison par Robert Weir Schultz au début du XXe siècle. Il a également aménagé de nombreuses sections de jardins.

