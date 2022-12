TF1 adapte le jeu familial « The Wheel » avec Arthur à l’animation

Le divertissement a été créé par la société de production indépendante britannique Hungry McBear et est déjà adapté en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suède. Et outre la France, le format sera bientôt diffusé en Espagne, en Finlande et aux États-Unis sur NBC. Le format est produit par Warner Bros. International.

Le principe du jeu est assez simple: un candidat anonyme prend place au centre d’une roue géante en mouvement de plus de 10 mètres et doit répondre à des questions de culture générale. À ses côtés, on retrouvera sept célébrités expertes dans un domaine qui devront aider le candidat à remporter un maximum d’argent.

Si en Angleterre, le show est présenté par l’animateur et humoriste Michael McIntyre, TF1 a porté son dévolu sur Arthur, qui reste sur un échec cuisant en prime avec le jeu District Z. La date de la première diffusion en prime n’est pas connue, mais elle devrait se situer à la rentrée de janvier 2023.