Mondial 2022: ces pays et ces matches du 1er tour qui ont attiré les téléspectateurs de la RTBF

1. Les Diables rouges, loin devant

À défaut d’avoir impressionnée sur le terrain, l’équipe nationale belge continue de faire recette à la télévision. Ainsi, sur les 48 matches du 1er tour, les trois rencontres les plus suivies sont celles des Diables rouges.

D’après les chiffres du CIM, Belgique-Canada (23/11/2022) a rassemblé 1.180.046 téléspectateurs le jour même de sa diffusion contre 1.024.796 fans pour Croatie-Belgique (01/12/2022) et 1.007.382 curieux pour Belgique-Maroc (27/11/2022).

Ces trois matches sont les seuls du 1er tour de la Coupe du monde à avoir dépassé le million de téléspectateurs sur la RTBF.

2. Les Bleus, très suivis

Derrière la Belgique, un autre pays a fait également recette durant le 1er tour : la France.

En effet, les rencontres des Diables rouges mis de côté, les deux premiers matches de poule des Bleus (France-Australie et France-Danemark) font partie du top 5 des rendez-vous les plus suivis sur la chaîne publique belge. Avec « seulement » 238.654 curieux, Tunisie-France - qui avait aussi le désavantage d’être programmé à 16h00 - est donc le seul match de la bande à Didier Deschamps à ne pas avoir réuni plus de 400.000 téléspectateurs francophones belges sur la RTBF.

Enfin, toujours dans le top 5 des rencontres de qualification les plus suivies sur la RTBF, on retrouve le match d’ouverture (Qatar-Equateur) mais aussi le choc Espagne-Allemagne et l’entrée en lice du Brésil dans la compétition, contre la Serbie.

3. L’intérêt (logique) pour la Croatie

Avec une audience moyenne de 369.257 téléspectateurs par match, la France fait bel et bien partie des trois nations les plus suivies sur la RTBF durant le 1er tour. Mais deux autres équipes ont fait bien mieux durant la phase de poule.

Car, outre la Belgique qui a logiquement explosé les records avec 1.070.741 fans en moyenne, c’est la Croatie, l’adversaire principal des Diables rouges dans le groupe F, qui a le plus souvent intéressé les habitués de la RTBF.

Ivana Knöll, la supportrice croate présente au Qatar et qui fait sensation par ses tenues : «Si ça justifie une arrestation, alors arrêtez-moi»

Sur l’ensemble des trois premières rencontres du tournoi, pas moins de 511.000 téléspectateurs ont regardé avec attention le football déployé par Luka Modric et ses compatriotes.

4. La surprise américaine

Derrière le top 3 composé de la Belgique, la Croatie et la France, les autres nations les plus suivies sur la RTBF sont l’Espagne, l’Allemagne, le Brésil et… les États-Unis.

DOSSIER | Mondial 2022 : tout sur la Coupe du monde au Qatar

Aussi surprenants que les États-Unis ne l’ont été sur le terrain, les matches des Américains ont toujours frôlé les 300.000 curieux sur le RTBF. Ce qui s’explique en grande partie par l’excellente timing des trois rencontres, toutes diffusées à 20h00.

5. L’influence de l’heure des matches

Comme pressenti, l’heure de diffusion des matches a aussi eu un gros impact sur les audiences.

Pour preuve, quatre des six matches du 1er tour diffusés sur la RTBF à ne pas avoir atteint le top 20 quotidien du CIM étaient programmés à 11h00. Soit à un moment de la journée où peu de Belges pouvaient se poser devant l’écran.

Par la force des choses, les rencontres lancées à 17h00 et 20h00 - au retour du boulot - ont (logiquement) obtenu les meilleures audiences. Seule grosse exception à la règle : le match Arabie Saoudite-Mexique (20h00) n’a attiré « que » 106.209 curieux sur Tipik alors que, dans le même temps, le choc Pologne-Argentine a rassemblé 379.041 amateurs sur La Une.