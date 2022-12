Polnareff, «E.T. » ou le système D’Onofrio, que regarder à la télé cette semaine ?

Le poil est de retour, difficile de le nier…

Aujourd’hui, c’est presque une obligation sociale, les femmes s’épilent (les cyclistes aussi mais pour d’autres raisons). Le glabre est donc devenu la norme. Et pourtant, depuis quelque temps, le poil semble faire son retour, notamment sur Instagram où des stars et des anonymes affichent leurs toisons librement, de façon presque transgressive. Chassez le naturel, il revient sous les aisselles…

2. Mardi 6 : Une soirée avec Michel Polnareff - France 2, 21H10

Âgé de 78 ans, Michel Polnareff est encore et toujours "sur le retour". Tournée des grandes salles en France (qui passera par la Belgique) et une campagne "promo" qui bat son plein avec un nouvel album Polnareff chante Polnareff où il propose des versions inattendues de ses tubes. Durant cette soirée télé, il rejouera ses classiques avec un orchestre de 13 musiciens et d’autres artistes venus lui rendre hommage.

3. Mercredi 7: #Investigations sur «le système D’Onofrio » - La Une, 20h20

D’Onofrio avec Bernard Tapie: l’ex-patron du Standard est resté un homme riche et influent. ©RTBF

Menu copieux pour #Investigations, avec d’abord Un greffier hors de contrôle, consacré aux dérapages financiers provoqués par Frédéric Janssens et qui ébranlent toute la Région wallonne. Viendra ensuite Le système D’Onofrio, star liégeoise de la magouille, ex-patron du Standard, agent de joueurs souvent condamné et qui, à 67 ans, influe encore dans le foot mais aussi dans le monde des affaires.

4. Jeudi 8 : Immersion dans une méga-fourrière - Club RTL, 22h20

L’étonnant parcours d’une entreprise familiale qui ramasse les voitures comme d’autres les feuilles mortent.

Dans ce docu de Guillaume Genton (2022), on découvre une success-story familiale singulière, celle de François, qui dirige l’une des plus grandes fourrières de France. Un monde à part où l’on peut être sollicité à tout moment soit pour enlever des véhicules mal stationnés, soit pour évacuer, à l’aide d’un matériel spécialisé, des épaves de voiture mais aussi de camions sur les autoroutes.

5. Vendredi 9 : « E..T. », un blockbuster intime - La Trois 20H35

En 1982 (voilà donc 40 ans) sortait le septième film de Steven Spielberg, E.T. l’extraterrestre, qui allait être un carton mondial et faire chavirer d’émotion des centaines de millions de spectateurs. Son réalisateur l’avait pourtant imaginé comme un film intimiste sur l’enfance et la différence racontant l’amitié d’un garçonnet et d’une créature aussi perdue que lui. Il a marqué l’imaginaire mondial pour des décennies.