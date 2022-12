En effet, depuis ce 02 décembre 2022, Magali a participé à 315 émissions de « Chacun son tour ».

« Avant d'attaquer l'émission, je voudrais demander à Magali de venir me rejoindre ici derrière le pupitre de « Chacun son tour » puisque, de façon extrêmement officielle, je vous annonce que vous êtes la candidate ayant le plus de participations à un même jeu au monde », a indiqué l’animateur Bruno Guillon durant l’émission.

C'est officiel ! Magali a le record du monde de la candidate avec le plus de participations à un jeu TV !😎📺✌️

Un grand moment d'émotion dans Chacun son tour avec Bruno Guillon

Récompensé par… un trophée, le record de Magali n’est pas officiel pour autant. Comme la candidate l’a indiqué à « Ouest-France » en novembre, « il fallait faire une demande avant de participer à l’émission pour le faire attester ».

Présente sur le plateau de « Chacun son tour » depuis août 2021, la jeune femme ne se rend en studio que deux fois par an. Et pour cause, « on tourne tous les six mois pendant cinq à six jours pour douze émissions par jour de tournage », précise-t-elle encore.

Sur France 2, « Chacun son tour » a remplacé « Les Zamours » depuis plusieurs mois.