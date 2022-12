Amélie Schildt, journaliste à RTL TVI et aussi fan de Johnny: « Parler de lui, c’est continuer à le faire vivre »

À l’antenne, la journaliste essaye de parler de lui le mieux possible, avec les souvenirs qu’elle a gardé de ses différentes rencontres avec Le Taulier. Des entrevues qu’elle raconte dans un livre sorti récemment, intitulé Johnny, la Belgique dans le sang. "J’ai grandi à La Réunion, raconte-t-elle, et mes parents n’étaient pas spécialement fans de Johnny. Mais pour un anniversaire, j’ai un jour choisi une compile de lui au magasin et j’ai eu un coup de cœur. J’ai acheté d’autres CD, puis j’ai découvert le côté fascinant de l’homme, de sa vie… C’est devenu un engrenage…"

En podcast ce lundi

Pour lui rendre hommage ce lundi – outre ses interventions dans le JT – Amélie Schildt, publie sur la plateforme RTLPlay un podcast intitulé comme son livre. "J’y reprends certaines thématiques du livre, et avec des intervenants, je creuse certains passages. Il y a notamment des témoignages de fans du premier rang, qui n’ont jamais fait vraiment leur deuil."

L’un des fils rouges de l’ouvrage, c’est évidemment le père de Johnny, Léon Smet, qui l’a abandonné à sa naissance et avec qui Johnny n’a jamais vraiment renoué. Dans une interview réalisée par un journaliste de RTL en 1984, Léon semble d’ailleurs ne pas soucier du tout de son fils. "Je m’en fous", peut-on l’entendre dire. La journaliste a pu regarder l’interview en intégralité, et cela change un peu la perspective.

"Quand on regarde les rushes de cette interview, on voit que Léon dit aussi des choses touchantes comme, par exemple, qu’il a envie de connaître ses petits-enfants ou même de rencontrer Johnny à nouveau… J’ai voulu donner cette interview complète en DVD à Johnny, Mais cela ne s’est pas fait… C’est un regret, car je pense que cela aurait pu l’apaiser. Finalement, je les ai données à Sylvie Vartan. Elle a trouvé que c’était un témoignage bouleversant."

« Son image en a pâti »

Amélie Schildt a rencontré Johnny plusieurs fois pour RTL. "Ma rencontre la plus marquante reste celle du 3 novembre 2012 lors d’un concert à Forest National. Il avait envie de parler… Et la soirée s’est terminée au restaurant avec toute l’équipe de Johnny, les musiciens. C’était improbable."

La journaliste écrit dans son essai que "parler de Johnny, c’est continuer à le faire vivre." Elle s’explique: "Sur les cinq ans qui viennent de passer, on a beaucoup parlé de Johnny, mais pas pour de bonnes raisons. Son image en a pâti. Je pense que cela va marquer son souvenir encore longtemps. Et puis il y a une petite intelligentsia parisienne qui pense aujourd’hui que Johnny, c’est fini… Or moi je sens bien que du côté du public, il y a toujours un vrai respect et une attente autour des projets qui se font. Je pense que l’exposition qui va bientôt ouvrir à Bruxelles va drainer beaucoup de monde, car il y a ce besoin de se reconnecter à la part plus noble de Johnny, c’est-à-dire sa musique, ses concerts…"

« Johnny, la Belgique dans le sang », Harper Collins. En podcast sur RTLPlay.