Les Belges drôles, le Passe-Muraille ou l’Alhambra, que regarder à la télé ce week-end ?

Guidée par la figure historique du poète et vizir Ibn al-Khatib, une passionnante plongée dans la genèse de ce qui reste l’ultime chef-d’œuvre de l’architecture islamique en Espagne. On remonte au XIV siècle lorsque l’émir Yusuf, qui dirige l’émirat de Grenade, décide de magnifier le palais de l’Alhambra déjà existant en y édifiant notamment la tour des Comares tandis que son fils fera édifier le palais des Lions et ses somptueux plafonds voûtés en nid d’abeille.

2. Samedi 3: «Notre-Dame de Paris» - France 4, 21 h 10

Stéphane Bullion (Quasimodo) dans un ballet orchestré par Maurice Jarre et Roland Petit à l'Opéra Bastille. ©© Julien Benhamou - Opéra national de Paris

Une curiosité certainement que la diffusion de cette captation d’un ballet mythique de 1965, créé par Roland Petit sur la scène du Ballet de l’Opéra de Paris. On y découvre les danseurs étoiles tels Stéphane Bullion et Amandine Abisson dans les rôles de Quasimodo et de l’envoûtante Esmeralda. Toute la troupe interprète les personnages hauts en couleurs de cette histoire célèbre dans des décors du peintre René Allio et des costumes créés par… Yves Saint Laurent.

3. Dimanche 4: «Inspecteur Barnaby», déjà 25 ans - France 3, 0 h 05

S’il vous arrive de regarder les audiences des programmes télévisés du dimanche soir, France 3 figure souvent en tête lorsqu’elle diffuse des épisodes inédits d’Inspecteur Barnaby.

Neil Dudgeon, qui a repris le rôle en 2011. ©© All3Media International

Créée en 1997 d’après les romans de Caroline Graham, la série adaptée par Anthony Horowitz et Douglas Watkinson connaît toujours un grand succès à travers le monde – elle a été diffusée dans plus de 200 pays –, et ce malgré le changement de casting au niveau du personnage principal. C’est en effet d’abord l’acteur anglais John Nettles qui se glissera dans le costume de l’inspecteur flegmatique, à la bonhomie légendaire teintée d’une pointe de cynisme. Mais en 2011, après quatorze saisons, John Nettles décide de prendre congé de la série et c’est Neil Dudgeon qui reprend le rôle principal, mais dans la peau de John Barnaby, le jeune cousin de Tom.

Au niveau de l’intrigue, pas grand-chose de neuf sous le ciel gris anglais: la série se concentre sur divers cas de meurtres qui ont lieu dans de petits villages de campagne à travers le comté anglais fictif de Midsomer. L’histoire suit les efforts du détective principal de la police et de ses adjoints successifs pour résoudre le crime en déterminant qui est le coupable et le motif de ses actes.

Qu’est-ce qui fait son succès, alors ? D’abord, bien souvent, il n’y a pas un seul meurtre par épisode mais plusieurs: le meurtrier continue de tuer pour masquer son crime initial. Ensuite, on retrouve dans cette série cet humour "so british", avec quelques pointes plus noires dans la façon dont sont commis les meurtres. Enfin, il y a le charme de la campagne anglaise pour emballer le tout.

France 3 vient de diffuser les six épisodes inédits de la saison 22. Et ce dimanche soir, elle rediffuse les épisodes 3 et 4 de la saison 21, avant de programmer le documentaire Inspecteur Barnaby, 25 ans de suspense et de flegme qui retrace le quart de siècle d’existence de cette série policière culte. L’occasion de retrouver d’anciens acteurs de la série, devenus des stars depuis, comme… Orlando Bloom ( Le Seigneur des anneaux, Troie…) ou Henry Cavill ( Superman).

4. Dimanche 4: «Drôles de Belges » - RTL, 19h50

François Pirette: il paraît que les Français nous l’envient. ©©Jmcphotography.be / Jean-Miche

Les Français n’envient plus vraiment nos footballeurs. Par contre, il apparaît que la Belgique francophone est devenue une référence depuis 30 ans sur la scène de l’humour. L’animatrice Sophie Pendeville et ses invités racontent ce phénomène qui comprend des caméras cachées désopilantes, des sketchs hilarants et des programmes télé décalés. Kody, Pirette, Guillermo Guiz, les Taloche et même Jean-Claude Van Damme font partie des intervenants.

5. Dimanche 4 : « Le Passe-Murailles » - C8, 21 h 10

Bourvil dans une histoire géniale qu’on ne se lasse pas de revoir.

L’histoire du Passe-Muraille, cet obscur fonctionnaire imaginé par Marcel Aymé et qui se découvre le don de… traverser les murs, se met à explorer la vie secrète de Paris et commet des cambriolages impossibles à élucider pour la police, demeure irrésistible. On la retrouve dans une version de 1951, sans doute la meilleure (avec Michel Audiard aux dialogues) et surtout avec Bourvil qui trouve là un de ses meilleurs rôles, entouré de vedettes de l’époque (Raymond Souplex ou Gérard Oury, futur réalisateur fétiche de Louis de Funès).