«Les orages de la vie»: Stéphane Pauwels déçu par «le gugusse» Christophe Dechavanne

Interviewé sur le plateau des « Visiteurs du soir », l’ancienne vedette de RTL-TVI, remercié par la chaîne privée pour son implication dans une affaire de home-invasion, a avoué ne pas apprécier le « réchauffé » concocté par son ancien employeur. Selon lui, la nouvelle version des « Orages de la vie » ne correspond pas à l’image qu’il s’en fait. Au cœur de ses critiques, entre autres, la désignation de Christophe Dechavanne pour relancer l’émission.

« Il n’a aucune empathie et il termine l’émission (sur le drame de Strepy-Bracquegnies, NDLR) en faisant le gugusse avec une orange alors qu’il y a eu sept morts […] La vedette de cette émission, ce n’est pas le présentateur : ce sont les témoins. Je pense que ce n’est pas la bonne personne. Moi, je ne l’aurais pas choisi pour présenter ce programme. »

Traitant encore Michel Lecomte, son ancien employeur à la RTBF, de « faux-cul », Stéphane Pauwels ne se voit pas revenir dans le monde des médias belges. « J’en ai fait le tour », assure-t-il, lui qui souhaite désormais vivre plus sereinement. « Je ne vous cache pas que, si demain, on me propose un job intéressant et peinard, j’y réfléchirai. »