À la télé ce mercredi soir, la demi-finale du « Meilleur pâtissier » sur RTL TVI: la Belge Adelina (Virton) va tout donner

"On a tourné l’épreuve créative du quart de finale le mardi (NDLR: diffusé lundi passé sur RTL TVI) et le tournage de la demi-finale débutait le jeudi. La fatigue se faisait hyper-ressentir… Je devais donc à la fois me reposer et en même temps me préparer. J’ai juste revu mes bases, car nous ne recevions pas les thèmes à l’avance."

Justement, cette demi-finale aura pour thème les jeux d’enfants, comme la marelle, le renard qui passe…

Pour décrocher leur place pour la grande finale du concours, les concurrents devront séduire le jury composé de Mercotte et de Cyril Lignac mais aussi François Perret, chef pâtissier au Ritz et élu meilleur Chef pâtissier de restaurant du monde en 2019. De quoi mettre un coup de pression…

Adelina fera face à Benjamin, dont elle est tombée amoureuse au cours de l’émission. Acheteur de fruits et légumes à Toulouse, il est monté en puissance tout au long du concours et sera à coup sûr un concurrent de taille. La jeune Manon, 20 ans, étudiante en diététique, a collectionné les tabliers bleus cette saison et rêve sans doute secrètement de suivre les traces de Maud, qui a remporté la saison 10 à l’âge de 16 ans. Enfin, Nils, 26 ans, doctorant en finance, a épaté plusieurs fois le jury après un début brouillon. La lutte s’annonce intense.

RTL TVI, 21.20