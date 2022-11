Adelina (Virton) en demi-finale du Meilleur pâtissier sur RTL TVI: « Benjamin m’a beaucoup encouragée »

(rires) Oui, c’est vrai que cela a été assez chaud. Je sentais que j’arrivais à la fin… Je n’avais plus beaucoup d’énergie, c’était très dur… En plus, vu que nous n’étions plus que cinq et que le niveau était élevé, cela s’est joué dans un mouchoir de poche.

Pour la première épreuve, vous deviez rendre des churros gastronomiques… Mais cela ne s’est pas bien passé…

Je n’avais jamais fait de churros de ma vie ! (rires) J’ai pensé qu’ils étaient cuits, mais ce n’était pas le cas. J’avais peur qu’ils soient trop cuits et que ça fasse un effet biscotte en bouche. C’est dommage, car le goût était bon et je n’aurais pas été dans les flops…

Ensuite, pour l’épreuve technique de Mercotte, vous devez reproduire la Sagrada Famila en gâteau...

C’était super-compliqué. En plus, je n’avais jamais fait de nougatine et donc je ne connaissais pas la méthode. Si on avait eu la recette complète, cela aurait été, mais ce n’était pas le cas. Il n’y avait pas les grammages ni la manière de faire. Je me suis retrouvée seule face à moi-même et donc ça m’a fait perdre beaucoup de temps. J’ai sauté des étapes et ça n’a pas marché.

Quand on rate deux épreuves, on se dit quoi avant d’aborder la troisième ?

Je me suis dit que ce n’était pas possible de partir maintenant. Je ne suis pas si loin de la finale, donc j’aborde cette troisième épreuve avec l’envie de tout donner. Je savais que cela se jouerait entre Cléo et moi, et que je devais mieux faire qu’elle. Heureusement, l’épreuve créative est celle où je me sens le mieux.

Et votre guitare a plu au jury…

Oui, j’ai réussi à taper fort sur le visuel de ma guitare et dans les goûts également.

Et donc, c’est Cléo qui a été éliminée…

Partir aux portes de la demi-finale, c’est dur. Elle était vraiment triste, car cela s’est joué à rien et elle méritait tout autant que moi à aller en demi-finale. Elle a proposé des choses tellement inhabituelles… Je suis contente de m’être qualifiée, mais c’est dommage pour elle.

Durant l’émission, vous avez pu compter sur le soutien de Benjamin, avec qui vous avez révélé récemment être en couple ?

Oui, bien sûr. À ce moment-là du concours, les autres candidats étaient au courant de notre relation. Juste avant l’épreuve de Mercotte, il m’a beaucoup encouragée. Malheureusement, pendant l’épreuve, on ne peut absolument pas se parler entre nous, c’est interdit. Il a plusieurs fois essayé de m’encourager, de me dire que cela irait… C’était mignon. Mais à l’issue de l’épreuve, j’étais complètement anéantie. Et la nuit qui a suivi, je ne suis pas arrivée à dormir. Je pensais que je n’allais pas y arriver, que j’allais être séparée de lui… C’était horrible. Mais il a continué à m’encourager et on l’entend d’ailleurs dire un gros « yes » quand ils annoncent que je suis le coup de cœur du chef Joakim Prat.

Dans quel état d’esprit allez-vous aborder cette demi-finale, dont la thématique sera les jeux d’enfants, diffusée mercredi sur RTL TVI ?

Les tournages étaient assez rapprochés. On a tourné l’épreuve créative du quart de finale le mardi et le tournage de la demi-finale débutait le jeudi. La fatigue se faisait hyper-ressentir… Je devais donc à la fois me reposer et en même temps me préparer pour le jeudi. J’ai juste revu mes bases, car nous ne recevons pas les thèmes à l’avance.