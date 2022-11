À la télé ce lundi soir: la série documentaire "Devenir" pour croire en ses rêves

Ainsi, dès juin 2020, France Télévisions a sollicité producteurs, auteurs, réalisateurs pour aller à la rencontre de jeunes dans leur première année d’apprentissage, et restituer leurs premiers pas.

Cette collection, de 6 séries documentaires (4 épisodes de 26 minutes regroupés chacun en une seule soirée), nous fait partager les défis, les joies, les doutes de plusieurs jeunes, originaires de toute la France, qui ont choisi de devenir pompier de Paris, styliste, ostréiculteur, marin-pêcheur, gardien de la paix ou encore bâtisseur. Tous ont des profils et des parcours différents, mais tous partagent la même passion pour leur futur métier.

De la découverte d’un nouveau "monde" aux obstacles rencontrés jusqu’à la certitude d’avoir choisi la bonne voie, cette première année d’apprentissage est riche en émotions.

Un métier à la dure

Après les pompiers et les marins-pêcheurs, on s’intéresse aujourd’hui à un autre métier de la mer, plutôt méconnu: les ostréiculteurs. Les réalisateurs ont donc posé leur caméra pendant un an, en Vendée, auprès de trois jeunes.

On découvre ainsi Hugo qui, à 16 ans, débute son alternance en ostréiculture et mise tout sur cet apprentissage. Et puis, il y a Théo, 17 ans, en terminale. Cette année, il doit cette année se concentrer sur son bac et faire un choix déterminant: continuer ses études malgré son aversion pour l’école ou signer un CDI avec son maître d’apprentissage en ostréiculture.

Enfin, on découvre aussi Mélanie, 23 ans, qui est une des rares filles en écolage. Titulaire du bac, elle peut maintenant exercer le métier qui la faisait rêver.

Pendant cette année, ils vont amorcer leur passage à la vie d’adulte et se surprendre eux-mêmes par leurs capacités d’adaptation. Rien n’est simple, les doutes surgissent à tout moment, mais ces trois-là s’accrochent à leur rêve et c’est beau à voir. Tout simplement.

France 5, 21.00