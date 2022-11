Voici qui a gagné la finale de la Star Academy 2022 (vidéos)

Sur les 13 candidats arrivés au château de Dammarie-les-Lys le 15 octobre, ils n’étaient plus que 4 à prétendre à la victoire finale ce samedi soir. Trois filles et un garçon : Anisha, Enola, Léa et Louis. Après avoir notamment chanté avec Michel Polnareff sur scène, ce sont les deux derniers cités qui ont été éliminés au terme de la première partie.

Anisha et Enola se sont donc retrouvées en duel face aux votes du public. Elles ont notamment pu défendre leurs chances sur des duos avec Robbie Williams, parrain de cette édition.

Et c’est finalement Anisha qui a été désignée comme grande gagnante avec 57% des votes du public contre 43% pour Enola. La jeune chanteuse, originaire de Madagascar et vivant à Sannois, remporte une enveloppe de 100 000 euros et un album avec Sony Music, maison de disques qui succède à Universal comme partenaire de l’émission. Elle a pu fêter ça en chantant "De la haut", le titre que Camelia Jordana lui a écrit et fait découvrir en début de semaine.

"Je suis heureuse, ils ont été merveilleux. Dans mon cœur, ils ont tous gagné", a réagi la lauréate âgée de 22 ans. " Je suis très joyeuse d’avoir fait cette aventure et de la victoire d’Enola, a pour sa part réagi Enola, bonne perdante.