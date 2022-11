Une intime conviction

France 3, 21h10

Ce thriller, porté par Marina Foïs et Olivier Gourmet, distille une réflexion passionnante sur le fonctionnement de la justice française. Il relate le procès de l’affaire Suzanne Viguier en suivant le combat de Nora, convaincue de l’innocence du mari accusé de meurtre. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.

Mardi 29

Alexandra Ehle « Sans visage »

France 3, 21h10

Julie Depardieu reprend du service dans la peau d’Alexandra Ehle, l’excentrique médecin légiste. Cette neuvième investigation la conduit sur une île au milieu de la Gironde où gît le cadavre d’un homme portant un étrange masque vénitien blanc. Quand Alexandra lui retire, elle constate avec stupeur qu’on lui a ôté la peau du visage…

Mercredi 30

Pour une femme

Arte, 20h55

À la mort de leur mère, trois sœurs replongent dans son passé en rangeant ses affaires. La plus jeune, Anne, part enquêter à Lyon, levant le voile sur un secret de famille… La cinéaste Diane Kurys s’inspire du parcours de sa propre famille pour construire un récit mêlant petite et grande histoire, sur quatre décennies et deux générations. Elle rend aussi hommage aux femmes libres, pionnières de l’émancipation féminine.

Jeudi 1

Les jouets décryptés par la science

RTL TVI, 19h50

La Saint-Nicolas approche à grands pas, Tout s’explique en profite donc pour analyser de façon scientifique les jouets les plus célèbres. Les dominos qui tombent en cascade, les LEGO® qui s’emboîtent parfaitement pour construire des monuments incroyables, la pâte slime, gluante et élastique, tous ces jeux appréciés depuis des générations n’auront plus aucun secret pour vous.

Vendredi 2

À chacun son secret

Arte, 20h55

Tout juste débarquée à la PJ de Hambourg, la commissaire Katharina Tempel est chargée d’enquêter sur la disparition de deux médecins. Elle ne se doute alors pas que cette affaire va entrer en résonance avec son histoire intime. Ce téléfilm riche en rebondissements interroge la question de la responsabilité. Il s’agit du premier volet d’une nouvelle série criminelle allemande.