Renaud en demi-finales de « N’oubliez pas les paroles » ce samedi 26 novembre sur France 2: « Le travail accompli a porté ses fruits »

L’an dernier, le candidat belge – 4 plus grand maestro de l’histoire du jeu – avait péché par manque de concentration. Il a rectifié le tir cette fois-ci. "En plus de travailler les chansons, je me suis rendu sur les tournages beaucoup moins stressé. Pour l’instant, j’aide un potentiel candidat qui aimerait tenter sa chance dans l’émission et ici, pour les Masters, c’est lui qui est venu me donner un coup de main dans mes révisions. On a beaucoup travaillé sur des exercices de concentration afin de pouvoir donner la pleine mesure de mon potentiel."

Renaud avoue qu’avant cette demi-finale ce samedi, il aura tout de même une petite pointe d’appréhension au moment de monter sur le plateau. Et dans la voiture sur le trajet vers Paris, il va encore un peu bosser. "Souvent, je révise avec mon épouse pour l’épreuve de La même chanson (NDLR: qui consiste pour les deux candidats à chanter la même chanson, remportant un point par mot trouvé). Elle joue le rôle de Cruella (NDLR: l’arbitre du jeu) et m’arrête quand je me trompe. Cela fait partie de la routine que je travaille quotidiennement."

« Le classement ne compte plus »

Cette édition 2022 des Masters a été assez sévère avec les plus grands champions. Renaud est d’ailleurs le dernier "survivant" du quintet de tête. "Pourtant, je n’ai pas eu un tableau facile avec Kaël qui s’était beaucoup entraîné ; Arsène, finaliste de l’an dernier et gagnant de 2020 ; Geoffrey qui avait sans doute le plus révisé de tous les candidats. Je suis fier d’avoir battu d’aussi bons candidats. Et c’est vrai que ce sont des Masters surprise puisque Kevin, Margaux et Caroline ont été éliminés. Je pense que dans les Masters, le classement ne compte plus: le 32e est aussi fort que les cinq premiers."

En demi-finale, Renaud affrontera Élodie, 32e au classement des champions. "Elle fait toujours très peur… Elle n’a pas de point faible, c’est du 50/50. Cela va dépendre de la chance… J’espère que ma bonne étoile va continuer à me suivre…" En tombant par exemple sur sa chanson préférée, Ça va pas changer le monde de Joe Dassin. "C’est une chanson que je chantais beaucoup avec ma grand-mère."

Dans l’autre demi-finale, on retrouvera Manon soit face à Hervé, soit face à Baptiste (cela se décidait hier soir). "Je donne un petit avantage à Hervé. Mais on verra. Et si j’ai la chance d’aller en finale, que ce soit Manon ou Hervé, je ferai de mon mieux. Mais je joue avant tout pour le plaisir."

Lors de son quart de finale, Renaud s’est fait chambrer sur la justesse par Nagui. "Il sait que je me vexe très peu. Donc il aime bien me taquiner sur les Diables rouges ou cette fois sur la justesse. Il y a des candidats qui chantent excessivement bien, et moi je fais partie des autres (rires)."

Jusqu’à présent, Renaud a remporté une cagnotte de 46 000 euros, qui pourrait encore gonfler. "J’envisage de rendre ma maison plus écologique en plaçant des panneaux photovoltaïques. Et puis cela fait plusieurs années que je le dis: avec mon épouse, on aimerait voyager. On a été freinés par la pandémie, mais là, je pense qu’on va pouvoir planifier quelques voyages. Et qui sait, peut-être que je remporterai le voyage à Tahiti promis au vainqueur. Ce serait la cerise sur le gâteau", ponctue le sympathique champion, qui a pris beaucoup de plaisir à fouler la scène de Forest National voici quinze jours. "Moi, je suis un chanteur de salle de bains (rires). Mais j’ai quand même eu la chance de fouler les planches de cette salle mythique. C’est un magnifique cadeau. Je pense qu’il y avait environ 5 000 personnes et c’était génial. Et mes camarades français ont été impressionnés par la chaleur de l’accueil."

France 2, 18.35, 19.15 et 21.10