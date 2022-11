À la télé ce vendredi soir: on retombe en fance avec les chansons qui ont bercé notre jeunesse

Madeleines de Proust

Quel que soit notre âge, ces refrains que nous connaissions par cœur sont devenus aujourd’hui de véritables madeleines de Proust.

Avec L’Âge d’or des chansons de notre enfance, on replonge durant 135 minutes dans nos plus doux souvenirs. Jamais un documentaire ne s’était intéressé à ce phénomène de l’enfance et n’avait brassé aussi large, depuis les années 60 jusqu’à la fin des années 90, soit quarante années d’un souffle exceptionnel.

À travers ce documentaire, on ouvre donc le livre des souvenirs et on s’offre une parenthèse magique.

Toute une génération d’artistes

Cette période bénie, pour les enfants mais aussi pour les maisons de disques, a vu naître un tourbillon d’artistes aux styles très différents. De Chantal Goya à Annie Cordy, de Pierre Perret à Carlos sans oublier Dorothée et toute sa bande: ils ont su emmener, chacun à leur manière, des générations d’enfants dans leur univers poétique.

Des émissions de variétés aux programmes jeunesse, du cinéma au mange-disques, ou encore des bancs de l’école aux colonies de vacances, les chansons qui plaisent aux petits ont alors occupé tous les terrains de jeux et les ont emmenés jusqu’aux plus grandes salles de concerts.

Que s’est-il passé durant cet "âge d’or" ? Comment ces chansons ont-elles réussi à s’imposer dans nos vies et dans un secteur très concurrentiel ? Que racontent-elles sur la société, sur l’enfant qu’on a été et sur l’adulte qu’on est devenu ?

Truffé d’interviews et d’images d’archives, L’Âge d’or des chansons de notre enfance va immanquablement faire chanter dans les salons et fera resurgir des tonnes d’anecdotes et souvenirs à raconter aux plus jeunes.

France 3, 21.10