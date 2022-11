À la télé ce mardi soir : Candice Renoir et son voyage de non-noces en Corse

Un voyage de non-noces qui tourne au vinaigre

L’intrigue reprend là où on l’avait laissée, à la fin de la saison 10. Suite à leur non-demande en mariage, Candice et Antoine (Raphaël Langlet) partent en voyage de non-noces en Corse. Ils ont cassé leurs tirelires pour s’offrir un séjour de rêve dans un sublime hôtel sur une plage aux eaux turquoise. Et oui, l’endroit respire le luxe et le raffinement.

Lors du dîner, Candice se fait remarquer avec sa jolie robe à fleurs et son rire éclatant… Antoine s’embrouille avec un beau mec qu’il prend pour un dragueur. Bagarre, nuit séparée, décision prise de rentrer. Mais le lendemain, le pseudo-dragueur est retrouvé mort dans le coffre de la voiture…

"Le voyage de non-noces va tourner à la comédie d’aventure, avec beaucoup de rebondissements. Et un fort potentiel de comique de situation, expliquait Raphaël Lenglet au site AlloCiné en juin dernier, lors du tournage. On est un peu dans la comédie hommage. Les curseurs sont volontairement poussés pour aller dans la comédie d’aventure inspiration années 70-80. J’ai rarement eu des choses aussi drôles à jouer sur Candice, c’est un régal."

Les références sont clairement les films des années 70 de Jean-Paul Rappeneau ( Le Sauvage) ou de Philippe de Broca ( Le Magnifique, scénarisé par Rappeneau).

"J’avais dit à la production qu’avec l’actualité ambiante, et plus encore depuis le Covid, il fallait offrir aux gens ce qu’ils attendaient en regardant Candice Renoir, avançait pour sa part Cécile Bois à nos confrères. Je trouvais qu’il fallait miser sur la comédie et les scénaristes ont dépassé mes espérances. Ça part très, très fort."

La Une, 20.25