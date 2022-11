Meilleur Pâtissier : Adelina et Benjamin évoquent la réaction de Marie Portolano sur leur couple

"On a vu que ça nous renforçait encore plus", renchérit Adelina, au sujet de leur souhait d’attendre plusieurs émissions. Interrogés sur la mise en couple lors du tournage, les deux candidats expliquent : "On a pris conscience qu’on faisait un truc un peu chaud parce qu’on ne jouait plus pour un, mais pour deux." La compétition s’était dissoute pour une union...

Observatrice, la présentatrice de l’émission Marie Portolano a bien flairé les choses : "Elle a dit aux autres candidats ‘entre eux il y a quelque chose, c’est sûr’ et elle est venue nous parler et nous dit que ça se voyait et que ça crevait les yeux. Puis, elle nous a dit que c’était ‘trop chouette" rapportent les deux amoureux.

On vient de créer notre auto-entreprise qui s’appelle Ben et Adé

Les projets communs sont déjà en cours : "On vient de créer notre auto-entreprise qui s’appelle Ben et Adé" Leurs produits seront disponibles d’ici janvier : "On fait des ateliers, puis on va faire des box de pâtisseries. Ensuite, on a la chance d’avoir été contactés par un restaurateur pour faire sa carte de desserts de Noël. On va faire des team buildings dans des entreprises." Une relation soudée qui va sûrement ravir les fans de leurs recettes respectives.