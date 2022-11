Ce sera 10 fois, après les matches de la Coupe du monde, une émission à la façon des "Late show" à l’Américaine, avec la cravate, le petit bureau et le siège de l’invité juste à côté et Alain Chabat comme animateur-bateleur (la RTBF avait jadis repris la formule avec le regretté Dan Late show de Dan Gagnon). Avec des vedettes interviewées qui "se lâcheront" et de la musique "live".

2. Mardi 22: Du rififi dans le surimi - France 5, 21 heures

Surimi, c’est bon, sans qui’on sache vraiment ce qu’il y a dedans. ©© Ecrans du Monde

Bâtonnets, dés, médaillons, râpé ou en tranche, le surimi existe sous toutes les formes et est apparu sur le marché européen il y a une vingtaine d’années. Chaque famille de France en mange 3 kg par an. On dirait du crabe, mais ce n’est pas du crabe. À l’origine, c’était un art appelé Kamaboko au Japon et fait de chair de poisson. Ce docu nous explique tout, du surimi traditionnel au surimi industriel.

3. Mercredi 23: Match de Coupe du monde Belgique - Canada - La Une, 19 h 50

Il a l’air bien relax, Roberto Martinez, alors que le Canada peut faire des dégâts. ©Photo News

Premier match des Belges en ce si controversé Mondial organisé au Qatar: les Diables affrontent le Canada dans ce qui aurait été un match pas trop difficile il y a peu si ce n’est que la Belgique a régressé et que le Canada a quelques joueurs vedettes qu’on peut leur envier tels Jonathan David (Lille) ou Buchanan (FC Bruges). C’est le premier Mondial de ce pays depuis...36 ans !

4. Jeudi 24: «La Garçonne» mène l’enquête - France 3, 21 h 10

Laura Smet dans le rôle d’une fille qui prend la place d’un garçon. ©© Christophe BRACHET - Mother Production - FTV

Début d’une mini-série en 6 épisodes de 50 minutes, avec, en vedette, Laura Smet (fille de Johnny) dans le rôle de Louise Kerlac qui en 1919 se retrouve accusée injustement d’un meurtre et pour tenter de se disculper décide de se déguiser en homme et de prendre l’identité de son frère jumeau au sein de la police criminelle. Un subterfuge qui va l’entraîner dans le monde de la fête et de la nuit.

5. Vendredi 25: « Yesterday », un monde sans Beatles - Club RTL, 22 h 55

C’est l’histoire d’un obscur guitariste qui, à la suite d’un accident de vélo, bascule dans un monde où…les Beatles n’ont pas existé. Il n’y a, dirait-on, plus que lui qui les connaît. Et quand il interprète "Yesterday" devant des amis, ceux-ci le félicitent pour cette chanson magnifique. Il va alors se lancer dans une imposture totale, rejouant le répertoire des "quatre de Liverpool". Pitch génial pour cette comédie de Danny Boyle.