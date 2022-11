Olivia, ce projet d’émission, vous l’aviez depuis longtemps en tête ?

En fait, c’est Proximus, qui m’a contactée l’année passée. Cela a mis un peu de temps à aboutir parce qu’ils sont très ambitieux et je pense qu’ils voulaient vraiment que cette émission soit parfaite. Cela m’a laissé le temps d’apprendre un peu plus sur le métier. Je suis très flattée et heureuse de cette nouvelle expérience.

Et surprise aussi ?

Surprise qu’on me donne d’emblée un rôle aussi important. J’avais fait un peu de consultance sur la RTBF pour les Jeux Olympiques à plusieurs reprises, mais je n’avais jamais présenté d’émission toute seule…

Ça enlève déjà un peu de pression de savoir qu’il y a possibilité de recommencer.

Il y a plus de stress avant de présenter une émission qu’avant de courir un 100 mètres ?

(rires) Il y a beaucoup de stress, mais ce n’est pas en direct, donc je peux recommencer quand ça ne va pas. Ça enlève déjà un peu de pression de savoir qu’il y a possibilité de recommencer. Ce n’est pas comme un faux départ, ou une fois que vous en faites un, c’est fini.

En quoi consiste l’émission ?

Il s’agit d’une rencontre avec un sportif belge. Tout part vraiment d’un événement historique qui a pu chambouler la discipline qu’il exerce. L’athlète invité est là pour expliquer l’impact que ça a eu sur lui, sur sa discipline en général.

Votre premier invité lundi, c’était Jonas Gerkens. Vous le connaissiez ?

Non, je ne le connaissais pas. C’est ça qui est chouette aussi avec l’émission, c’est que je rencontre d’autres sportifs et d’autres disciplines, qui sont souvent moins médiatisées. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui m’ont poussée à me donner à fond dans ce projet.

Cela vous demande de la préparation…

Oui mais j’ai une chouette équipe autour de moi. Il y a un éditeur qui s’occupe du travail en amont et qui me donne des choses à lire. ou à regarder pour mieux connaître mes invités.

J’essaye d’avoir un autre regard, tout en mettant l’athlète assis en face de moi à l’aise, vu qu’on a connu les mêmes choses.

On sent chez vous une envie de bien faire…

Oui, car j’ai connu l’autre côté… Je sais ce que c’est de donner des interviews à la télé en tant qu’athlète, et j’ai envie que ça puisse être un atout pour moi. J’essaye d’avoir un autre regard, tout en mettant l’athlète assis en face de moi à l’aise, vu qu’on a connu les mêmes choses. Je pense que ça peut débloquer la conversation et que cela pemet d’aller plus profondément sur certains sujets.

Vous en avez profité pour suivre le parcours de Jonas à la Route du rhum ?

De loin. J’ai une fin d’année très chargée, entre mon business de vêtements de sport (NDLR: Unrun, qu’elle a lancé en 2016 avec Élodie Ouedraogo), ce nouveau défi avec Pickx et ma vie de maman (NDLR: elle a accouché d’une petite Olga en mars 2021).

Les prochains invités seront le skater Jonathan Franc (21/11), la joueuse de tennis Clara Vlasselaer (28/11), Patrick Habiroa, champion de MMA… C’est assez varié…

C’est un mix entre jeunes espoirs et athlètes plus connus. Patrick Habiroa, il est peut-être moins connu, mais c’est un sacré athlète.

Le MMA, c’est une discipline controversée…

Je suis justement en train de préparer l’émission. J’avoue que je ne connaissais pas bien du tout et que j’avais pas mal de préjugés. Il y a tout un show autour qui parfois enlève un peu l’aspect sportif. Mais quand je vois les efforts accomplis, le temps passé sur le ring… C’est un sport exigeant.

« Recevoir mes frères ? Ce serait marrant. Mais je pense que ce serait très difficile. »

Vous pourriez recevoir vos frères.

Ce serait marrant. Mais je pense que ce serait très difficile. J’ai fait un peu l’exercice en 2021, pour le Comité olympique. J’avais réalisé quelques portraits où je faisais le taxi et j’allais conduire ou rechercher des athlètes, tout en les interviewant. Ce n’était pas évident. Et quand cela a été au tour de mes frères, j’étais assez stressée. Ils avaient fait une performance incroyable à Tokyo, mais ils ont terminé quatrième. Je savais toute la déception qu’il y avait derrière ce résultat. Il fallait malgré tout positiver et voir tout le travail accompli, sans aller trop loin non plus parce que je sais qu’ils n’aiment pas ça. C’était quand même un jeu d’équilibriste.

Pour votre père, ce serait la même réponse ?

Je ne sais pas, je n’y ai pas pensé… C’est un bon client, mais c’est vrai que ce serait difficile. Je pourrais le laisser parler pendant des heures, cela me faciliterait les choses (rires). Mais oui, ce serait particulier.

On connaît votre carrière de sprinteuse. Mais en dehors de l’athlétisme, vous pratiquez ou vous avez pratiqué d’autres sport ?

Avant l’athlétisme, j’ai touché à beaucoup de sports: le basket, le tennis… J’ai aussi fait de la danse. Aujourd’hui je continue à courir. J’aime bien faire des sorties de cinq à dix kilomètres. Et puis, je vais un peu à la salle. Je suis des cours collectifs.

Il y a un sport que vous aimeriez découvrir ?

La gymnastique. J’ai toujours voulu en faire. Je trouve qu’il y a beaucoup de beauté et d’élégance.

Une athlète qui m’inspire énormément, même encore aujourd’hui, c’est Florence Griffith Joyner.

Dans votre émission, vous évoquez un souvenir marquant avec un invité. Vous, quel est votre souvenir marquant ?

Une athlète qui m’inspire énormément, même encore aujourd’hui, c’est Florence Griffith Joyner. C’est l’icône du sprint sur le 100 et le 200 m, et elle détient toujours les records du monde, même s’ils sont très controversés. Sur la piste, c’était un personnage ! En termes de mode, il y avait un aspect que je trouve beaucoup plus fun dans les années 80, dans la manière dont les athlètes s’habillaient.

Avez-vous d’autres ambitions en matière d’émission télé ?

Une chose à la fois. J’essaie d’abord de bien faire les choses sur Pickx +. J’ai encore plein de choses à apprendre. Je dois avoir encore plus confiance en moi. J’ai toujours envie de m’améliorer. Ça fait partie de moi et de mon passé d’athlète, de compétitrice. Je suis ouverte à tout évidemment, mais une chose à la fois.

À la télé, vous avez un modèle d’intervieweur ?

Je suis une grande fan de Yann Barthès, que je suis depuis ses débuts sur Canal +.

« Les grandes impressions » est diffusé tous les lundis en deuxième partie de soirée. Rediffusion le samedi vers 23 h. Sept épisodes sont prévus. Pickx + est accessible pour les clients Pickx au prix de 4,99 € par mois. L’option est comprise dans les packs Pickx Sports et Pickx Mix.