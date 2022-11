Netflix : ce film français qui rencontre un succès fou dans le monde

Disponible depuis le 10 novembre 2022, le deuxième volet des aventures d’Alban Lenoir, alias Lino, compile 24.280.000 heures vues en l’espace de 6 jours seulement. Ce qui permet à ce film d’action axé sur la vengeance d’un policier meurtri de truster la première place du classement des films non anglophones les plus regardés par les abonnés de Netflix.

Également classé à la 4e place de toutes les tendances en Belgique, « Balle perdue 2 » doit son succès à l’intérêt des abonnés européens mais pas seulement… Ainsi, le polar de Guillaume Pierret, riche en bagarres et en cascades, a séduit l’Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili,…) mais aussi l’Asie (Inde, Thaïlande, Qatar,…) et l’Océanie.

À défaut d’être le N°1 des classements Netflix, le film s’est déjà imposé dans le Top 10 de 80 pays.

Autre point positif : « Balle perdue », sorti en 2020, profite du succès de sa suite pour enregistrer toujours plus de vues. Au cours de la dernière semaine (07/11-13/11) enregistrée, le premier volet a été vu 5.570.000 d’heures supplémentaires.

S’il constitue d’ores et déjà un succès, « Balle perdue 2 » a encore du chemin à parcourir avant d’intégrer le Top 10 des films non anglophones les plus populaires de la plateforme puisque Carter, l’actuel N°10, compile 65.390.000 heures vues.

Selon plusieurs médias, « Balle perdue 3 » est en cours d’écriture et devrait sortir dans deux ans.