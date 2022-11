«Star Academy»: les nouvelles règles qui modifient l’accès à la finale

Contrairement aux semaines précédentes où les évaluations devaient permettre aux candidats d’éviter de se retrouver nommés, les candidats devront désormais lutter pour… une place en finale.

"La méthode pour les évaluations de mardi change, a résumé le fils de Jean-Jacques Goldman. Samedi prochain, vous serez (cinq) nommés. Les évaluations de mardi servent à envoyer l’un de vous en finale directement. Celui qui fera la meilleure éval’ sera de toute façon sauvé et sera en final la semaine suivante."

Autrement dit, le meilleur des élèves de la semaine sera directement envoyé en finale tandis que les autres devront croiser les doigts pour que le public les soutienne.

"Le thème est un petit peu particulier aussi […] On passe une étape, maintenant vous êtes tous forts, quasiment pro, on veut voir les artistes que vous êtes. Donc, le thème des évaluations est libre. Vous venez, vous nous faites une chanson de votre choix […] Ce que vous voulez. Mais nous, on veut prendre notre claque, en tant que spectateur. Tout ce que vous avez acquis jusque-là doit vous servir. Racontez-nous votre"Star Ac’", entre trente secondes et une minute et pas en chanson. C’est libre, vous faites ce que vous voulez, du mime, de la danse, du théâtre, vous pouvez parler, faire un poème."