Émilie Ros, nouveau visage de la RTBF pour le Mondial: « Le foot, tout le monde peut en parler »

Émilie, ça y est, vous avez posé vos valises à Bruxelles ?

Oui, j’y suis depuis quelques jours. J’étais déjà venue dans une autre vie, puisqu’à la base je travaille dans la communication. Et j’ai bossé pendant dix ans pour le groupe Center Parcs, donc je suis venue très régulièrement en Belgique et aux Pays-Bas.

Pendant cette Coupe du monde, vous serez donc une consultante régulière, mais vous aurez aussi un rôle dans « La Buvette », le soir, sur Tipik, en compagnie de Benjamin Deceuninck et Christine Schréder.

Exactement. Comme Christine, je serai coach d’une équipe d’invités et nous nous affronterons autour d’épreuves liées au foot. Le tout sera arbitré par Benjamin et je suis ravie.

En 2014, j’ai lancé le hashtag #meufdefoot afin de réunir les femmes qui aiment le foot et c’est devenu viral.

Les téléspectateurs qui suivent « La Tribune » sur Tipik vous ont déjà vue comme consultante pour le foot français. D’où vient votre passion pour le ballon rond ?

Je suis originaire de Creil, dans l’Oise. À la base, je suis passionnée par le foot amateur. J’aime le football « social ». Au départ, je suis supportrice de mes potes. Et mes relations sociales sont nées grâce au ballon. Et puis j’ai commencé à travailler dans la communication et à côté de ça, je réalisais des live-tweet sur les rencontres de foot professionnelles que je regardais. En 2014, j’ai lancé le hashtag #meufdefoot afin de réunir les femmes qui aiment le foot et c’est devenu viral. Suite à ça, ma passion est devenue ma profession. J’ai commencé à travailler dans la communication sportive spécialisée dans le football. Ensuite, j’ai été repérée par des médias, car je parle de foot avec mon humeur et mon ressenti.

Votre hashtag « meufdefoot est devenu une marque…

Oui, car j’ai voulu le protéger et qu’il garde les valeurs du foot que j’aimais. Il y a des collections textiles qui sont sorties et tous les bénéfices sont reversés au foot amateur féminin.

Ça marche ?

Le défi est très compliqué. J’ai découvert ce monde du textile. Je voulais respecter certaines valeurs, donc c’est produit en France, en coton bio et tout est produit à la commande. Donc les marges sont moins grandes. Mais j’arrive tout de même à soutenir des associations toute l’année. Je donne des sommes qui varient entre 1000 et 2000 euros, grosso modo.

Revenons au foot. Votre premier grand souvenir ?

C’est évidemment la Coupe du monde 98 où la France est championne du monde pour la première fois. Je regarde les matches avec des potes, et je découvre ces joueurs que je ne regardais pas auparavant. Et puis, il y a cette finale incroyable où je vois tout le monde réuni autour d’une victoire commune.

Vos connaissances en foot, elles sont centrées sur quoi ?

Principalement sur le championnat français, Ligue 1, Ligue 2 et division 1, ainsi que le foot féminin et l’équipe de France. Mais je suis aussi attentivement les compétitions internationales, l’Euro, la Coupe du monde, la CAN. Et puis il y a pas mal de Belges qui jouent en France. Je vais faire un focus sur eux, mais sans oublier non plus les autres sélections.

Je vous avoue que je n’attends qu’une chose, c’est que Zidane arrive à la tête de l’équipe de France.

Vous avez un club de cœur ?

C’est facile: le PSG.

Et votre meilleur joueur de tous les temps ?

Ce serait trop facile de vous répondre Pelé ou Zidane… Je vais dire Edison Cavani. J’aime l’aura qu’il a et aussi ce qu’il a apporté au PSG, amis aussi aux autres équipes dans lesquelles il a joué. Bon, après, je vous avoue que je n’attends qu’une chose, c’est que Zidane arrive à la tête de l’équipe de France.

Depuis quelque temps, les plateaux des émissions télé consacrées au foot se féminisent de plus en plus. Cela vous ravit ?

Complètement. Pour moi, le football n’est pas genré et tout le monde peut en parler. Et en tant que femme, tant que la porte est ouverte, je mettrai mon pied pour pouvoir rentrer. J’espère juste que chaque décision est prise suivant la compétence et pas le genre.

Au début, il y a un peu d’interrogations. Pas tant sur le genre, mais plutôt sur le fait que je ne suis ni journaliste, ni ancienne joueuse.

Cela ne grogne pas un peu du côté des hommes ?

Au début, il y a un peu d’interrogations. Pas tant sur le genre, mais plutôt sur le fait que je ne suis ni journaliste, ni ancienne joueuse. Mais je suis là et je sais de quoi je parle. Le reste… Ils ne me feront pas douter (rires).

Avant de l’affronter dans des joutes amicales, vous connaissez Christine Schréder ?

Je l’ai rencontrée pour la première fois lors d’un shooting photo voici quinze jours. Elle m’impressionne car elle est multisports. Et elle a un charisme. Elle m’a super-bien accueillie et je suis ravie d’être entourée d’experts.

Parmi eux, il y a votre compatriote Swann Borsalino.

Oui, Swann j’ai déjà travaillé avec lui avant pour le journal L’Équipe. C’est lui qui m’a présenté à Benjamin Deceuninck pour devenir la correspondante française dans La Tribune.