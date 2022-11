Durant la saison 2021-2022, deux reporters, Eric Loze et Didier Hill-Derive ont arpenté les travées et tribunes du Stade Marien, temple du football saint-gillois. Ils ont ont rencontré et filmé les supporters issus de toutes les générations et de tous les horizons, des hommes et des femmes rassemblés autour d’un socle de valeurs communes: le sens de la fête et de l’accueil, la passion du foot vrai.

2. Mardi 15: Un autre monde - ARTE, 20 h 55

Auteur du documentaire à succès "Demain" sorti en 2015, Cyril Dion revient avec un triptyque de trois fois 50 minutes qui part à la rencontre de gens qui, pour lutter contre le réchauffement climatique, ont décidé de passer à la vitesse supérieure, désobéissance civile, ou attaque en justice des états pour les pousser à agir. Un tour du monde des actions plus radicales visant à tenter de sauver la planète.

3. Mercredi 16: A nous la coupe ! - TIPIK, 20 h 05

Kody et Pablo Andres dans un show comique de soutien aux Diables rouges. ©Romain Garcin

C’est un show cosigné Pablo Andres et Kody et qui vise à soutenir les Diables rouges quelques jours avant leur premier match de Coupe du monde (au Qatar). Parmi les autres humoristes invités, citons Anthony Kavanagh, GuiHome, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère ou Manon Lepomme (non, pas Dan Gagnon !) ainsi que quelques-unes de nos stars du foot.

4. Jeudi 17: la «der» belge de «Plus belle la vie » - TIPIK, 20h05

La fin annoncée de "Plus belle la vie", c’est une soirée spéciale sur France 3 vendredi 18. Mais depuis des années, la RTBF diffuse ce feuilleton quotidien avec un jour d’avance. Donc, la fin belge de "PBLV", c’est ce jeudi sur Tipik, avec un final de...102 minutes réunissant une grande partie des personnages, dans un immense au revoir à ce soap français créé en 2004 et qui met en scène la vie d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral !

5. Vendredi 18 : Les Doors & « Morrison Hotel» - ARTE, 22 h 55

Dans ce docu tout neuf, les membres de s Doors reviennent sur l’histoire de "Morrison Hotel", l’avant-dernier album d’un groupe, fruit d’une période d’heureuse créativité après les tempêtes qui avaient secoué le groupe durant l’année 1969, provoquée notamment par les excès et provocations du chanteur Jim Morrison. C’est suivi d’un autre document, leur concert à l’île de Whight en 1970 devant 600 000 spectateurs