Cela faisait des années que le public en rêvait et TF1, avec sa force de frappe inégalable en France, a réussi à réunir Pascal Légitimus, Didier Bourdon et Bernard Campan derrière un même projet.

"L’idée de départ nous a tout de suite convaincus, explique Didier Bourdon à nos confrères de TF1. Pascal, Bernard et moi arrivons à TF1 pour un rendez-vous, mais personne ne nous reconnaît. L’hôtesse d’accueil, Isabelle, ne comprend pas ce que nous faisons là. Nous lui parlons alors de nos sketchs les plus connus comme… Isabelle a les yeux bleus et là elle nous apprend que c’est effectivement un tube culte interprété par… McFly et Carlito ! Du coup, on interpelle Nikos Aliagas qui, ne comprenant pas qui nous sommes, nous propose poliment de faire un petit selfie avant de filer à un enregistrement… Nous nous retrouvons dans une sorte de metaverse, un monde parallèle où nous sommes de parfaits inconnus, mais où nos sketchs vivent et connaissent le succès, incarnés par d’autres personnalités." Pascal Légitimus confirme: "Nous sommes le fil rouge de cette fiction troublante pour nous: nous nous sentons un peu dépossédés de ce que l’on a créé il y a plus de 30 ans. En revanche, c’est très intéressant de voir nos fictions réinterprétées par des personnalités à contre-emploi."

« Des projets communs mais pas de scène »

Dans cette fiction, tout a été rejoué à l’identique, à la virgule près. Même au niveau des costumes, rien n’a été travesti. On y retrouvera par exemple Arnaud Ducret, François Berléand et Antoine Duléry reprendre Les chasseurs ; Pierre Palmade et Patrick Chesnais dans Cinéma cinémas ; Soprano dans Les sectes ; M Pokora, Adil Rami et Gérémy Crédeville dans L’athlétisme ou encore Auteuil Neuilly Passy par Christophe Willem, Claudio Capéo et Medi Sadoun.

Dans son escarcelle, TF1 garde encore un documentaire qui devrait être diffusé prochainement, dans lequel Les Inconnus racontent leur histoire, avec des images d’archives, des témoignages… Par contre, les retrouvailles sur scène, tant attendues par le public, ce n’est pas pour demain. "De nous trois, je suis celui qui freine le plus les choses car je n’en ai pas spécialement envie, confie Bernard Campan. Remonter sur scène aujourd’hui serait trop casse-gueule." Les deux autres semblent d’accord: "La scène, c’est crevant. Elle demande une énergie que l’on n’aurait pas aujourd’hui", confirme Didier Bourdon.

Le cinéma, par contre, reste une option plus jouable. Le trio devrait bientôt se retrouver devant la caméra du réalisateur Riad Sattouf. "Nous sommes en attente du scénario, mais nous sommes confiants, confirment-ils d’une seule voix. C’est une chance que la magie opère toujours entre nous. Nous sommes toujours spectateurs et, surtout, admiratifs du travail des deux autres. Que peut-on demander de plus ?"

