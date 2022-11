uresDans ce magazine, Marie Drucker, avec le criminologue Alain Bauer, revient sur quelques affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs.e

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

Au menu ce samedi, l’affaire Bourdin-Fasqual, une cavale meurtrière qui aura duré deux mois. Deux mois pendant lesquels la France entière s’est passionnée pour ce qu’on peut appeler un "couple diabolique".

2. Samedi 12: «Néron, autopsie d’un mythe » - FRANCE 5,14 h 35

Néron face à Rome en flammes. ©©Interspot Film_Helmut Wimmer_Raffaele Carlani

Néron: coupable ou victime ? Une question qui sonne comme un défi à relever pour Philippe Charlier, spécialiste de l’anthropologie médicale. Dans ce docu, il propose de reconsidérer la figure de l’empereur romain qui incarne folie décadente et cruauté (il aurait incendié Rome pour se faire plaisir), à la lumière d’expérimentations scientifiques et d’une nouvelle lecture de ses divers biographes.

3. Samedi 12: « Les rivières volantes d’Amazonie «- ARTE, 22 h 20

Des rivières dites "volantes" naissent dans la forêt amazonienne et survolent le continent sud-américain. Phénomène totalement inédit, visible grâce aux satellites seulement. ©© ZED

Poumon vert de la planète (que saccageait allègrement le président du Brésil sorti Bolsonaro), la forêt amazonienne est aussi un "océan vert", en ce sens que depuis les racines des arbres jusqu’à leur sommet, elle concentre la plus grande réserve d’eau douce de la Terre, étant survolée par de gigantesques flux de vapeur d’eau surnommés… "rivières volantes". Le réalisateur Pascal Cuissot tente de nous expliquer comment de tels phénomènes se produisent sous ces latitudes.

4. Dimanche 13: « Les Diables, 40 ans qu’ils nous font rêver » - RTL TVI, 19h50

Jean-Michel Zecca et Georges Grun en train de causer «Diables». ©RTL TVI

Boycott du Qatar ou pas, on va nous servir quand même du Diable Rouge à tous les repas dans les semaines qui viennent. Et ça démarre avec cette évocation par Jean-Michel Zecca, entouré de fans et de Diables Rouges connus, de moments mémorables de l’histoire de notre équipe nationale. Que ce soit la victoire en 1982 contre l’Argentine ou celle contre l’URSS en 1986. Axelle Red, Jean-Marie Pfaff, Marc Wilmots ou Georges Grun reparleront de tous ces moments de bonheur.

5. Dimanche 13: «Qatar: au pays des mille et une ruses «- France 5, 20 h 55

C’est la ronde des buildings, au Qatar. ©© Éléphant Doc

Pouvoir sans limite de l’argent, inégalités sociales poussées jusqu’au quasi-esclavagisme, aberrations écologiques… C’est sûr, le Qatar est pour beaucoup un miroir grossissant du capitalisme globalisé. Mais qu’est-ce qui pousse ce petit royaume wahhabite, à peine plus grand que la Corse, à tant attirer l’attention sur ses bonnes fortunes ? C’est ce que cherche à expliquer ce documentaire de 2002 signé Alfred de Montesquiou.