Les concepteurs reconnaissent s’être inspirés de Netflix et Spotify, les leaders en la matière. Un consortium composé de deux sociétés expertes en création d’applications de streaming, Dotscreen et Red Bee Media a élaboré cette nouvelle version enrichie et simplifiée.

D’un point de vue technique, il est désormais possible via le player (comme sur Netflix) de visualiser directement le nombre d’épisodes ou saisons d’une série.

La personnalisation est également accentuée avec l’onglet "Mon Auvio" bien visible en haut de la page d’accueil. On y retrouve les programmes entamés, qu’on peut reprendre là où on les avait laissés, ainsi que les favoris et l’historique.

La navigation est également plus simple, avec des thématiques (films, séries, info, sport, docus, musique,…) bien identifiées sur la page d’accueil. On retrouve par exemple un onglet redirigeant vers la liste des directs en cours et à venir.

Autre nouveauté, la sécurisation accrue de l’interface avec un contrôle parental étendu. Plutôt que de s’activer uniquement sur les programmes déconseillés aux -16 ans, il fonctionnera sur l’ensemble des contenus. Lorsqu’il est actif, un enfant ne pourra pas quitter l’espace Kids sans entrer le code.

L’arrivée de NRJ et BRF

Niveau contenu d’info, deux nouveaux partenaires débarquent: NRJ et BRF (la chaîne publique de la Communauté Germanophone). Les utilisateurs pourront accéder à Mike sur NRJ, au morning, à des captations de concerts, ainsi qu’à NRJ sport qui regroupe des entraînements à faire chez soi. BRF proposera son journal quotidien et un aperçu de la semaine.

Enfin, dernière grosse nouveauté, les propriétaires d’une smart TV Samsung pourront dès le 14 novembre accéder à Auvio (déjà disponible sur Android, Airplay, Chromecast, Android TV). Les développeurs annoncent l’ajout à la liste en 2023 d’Apple TV et Playstation 4 et 5.