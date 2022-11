Tranche de vie sentimentale

Un titre un rien mystérieux derrière lequel se cache une promenade au pays des sentiments amoureux. Comme quoi, certaines affiches annoncent impeccablement la couleur du film qu’elles vendent.

De fait, le réalisateur français plante son intrigue à la campagne, en compagnie de Daphné (Camélia Jordana), François (Vincent Macaigne) et Maxime (Niels Schneider). Les deux premiers, en couple, ont invité le troisième, cousin de François, à les rejoindre durant leurs vacances.

Tous les trois se connaissent peu et vont saisir ces instants pour se raconter leurs histoires d’amour passées.

Ça cause, encore, et encore

Voilà. À partir de là, le film déroule le récit d’un coup de foudre, d’adultères, de rendez-vous manqués et autres histoires de cœur. Extrêmement bavard, il nous déballe les discussions de Daphné et

Maxime. Mais attention, uniquement sur le thème des relations sentimentales, le reste n’existe pas.

La quintessence du cinéma français

Mais on se laisse facilement prendre au jeu amoureux d’Emmanuel Mouret, devenu un pro du sujet. Il l’avait d’ailleurs montré par le passé avec le très réussi Mademoiselle de Joncquières qui voyait Cécile de France jouer avec Édouard Baer, à moins que ce ne soit le contraire.

Les marivaudages de ces trois indécis nous portent donc vers les affres des désirs refrénés, de la passion et de la routine. Ces dialogues très littéraires sont parfois un poil lassants. Il faut donc être psychologiquement préparé à écouter des types qui parlent comme des bouquins.

Mais les sauts dans le passé, à travers les rues et immeubles parisiens, permettent de garder notre attention plus ou moins intacte. Et une fois le rythme adopté, on se laisse gentiment porter par ces tranches de vie sentimentale.

