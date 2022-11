Marc Delire rejoint RTL pour la Coupe du monde: «Il ne reviendra donc plus à La Tribune»

"On a appris récemment que Marc Delire voulait rejoindre RTL pour participer à un programme sur la plateforme digitale", réagit Benoît Delhauteur, patron des Sports de la RTBF. "Nous demandons à tous nos collaborateurs de choisir entre la RTBF et RTL Belgium, et non de faire des allers-retours entre les deux chaînes. Marc a donc choisi RTL, c’est son droit. Il ne reviendra donc plus à La Tribune, dont nous sommes très satisfaits au niveau des audiences depuis la rentrée."

Si Marc Delire avait pu commenter des matches d’Europa League pour AB3 récemment, c’était dans le cadre d’un contrat de sous-licence entre la RTBF et AB3. Il n’est pas question pour l’instant de remplacer Marc Delire à La Tribune.