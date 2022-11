À la télé ce mardi soir : comment vivrons-nous en 2030 ?

Le 1er numéro sera diffusé ce mardi soir s’intéresse au logement. "Ce que nous disent les experts, c’est que la jeune génération ne pourra clairement pas se loger comme celle de ses parents ou grands-parents, que ce soit pour des raisons économiques et/ou écologiques. En 2050, il sera même interdit de construire sur des terrains non-construits. Il faudra donc sans doute vivre dans des logements plus petits et dans des zones plus densifiées. Nous avons donc suivi plein de gens qui ont décidé de se loger de façon différente. Cela peut être des gens qui choisissent de construire eux-mêmes leur maison comme d’autres qui ont opté pour vivre dans des habitats groupés. Ce sont des solutions pour le futur."

Avec des masculinistes

Mardi prochain, c’est à l’égalité hommes-femmes que s’intéressera le magazine. Une notion qui a beaucoup évolué ces dernières années suite au mouvement #Metoo. "C’est un débat de société qui reste très clivant, note le journaliste. Et c’est ça qui nous a intéressés. Donc, on a d’abord voulu savoir où l’on en était dans les faits avant d’aller à la rencontre de gens plus radicaux, issus de la manosphère. On a même suivi un cours en ligne avec un masculiniste qui enseigne comment dominer les femmes. C’est assez fou! Nous avons aussi rencontré des collectifs féministes, avec qui tout le monde ne sera pas d’accord non plus. Mais l’idée est vraiment d’essayer de voir vers où on va..."

Laurent Mathieu l’avoue, creuser ces sujets à fait évoluer son opinion. "J’espère que ce sera le cas aussi pour les téléspectateurs. Et j’espère que je pourrai continuer ce genre de reportage par la suite. Je suis ravi de l’expérience."

Tipik, 20.05