«1917», Queen et Adam Lambert ou French Kiss, que regarder à la télé cette semaine ?

Énorme succès de 2019, "1 917", signé Sam Mendes ("Skyfall", "American Beauty") fascine avant tout par sa forme puisque le film se présente comme un long plan-séquence où la caméra suit sans interruption les pérégrinations de deux soldats anglais qui, en pleine guerre des tranchées, doivent servir de messager en urgence. Une performance virtuose qui parfois accapare plus le spectateur que l’histoire, aux allures de fuite en avant perpétuelle ?

2. Mardi 8: «2030 avec Laurent Mathieu» - TIPIK, 20 h 05

Laurent Mathieu, envoyé spécila sur le secteur du logement. ©-TIPIK

Dans ce reportage, le journaliste de la RTBF Laurent Mathieu s’intéresse au logement. Avec le prix de l’énergie, le coût des matériaux de construction, acheter une maison devient de moins en moins accessible. D’ici 2030, le "4 façades" ne va-t-il pas disparaître ? Le journaliste va à la rencontre de Belges qui réalisent leur rêve d’achat et de construction mais aussi d’autres qui ont fait le choix de vivre autrement.

3. Mercredi 9: «French Kiss goes to Ulou» - France 4, 22 h 45

Fred Reau en plein solo….Ce cinéaste parisien prépare le championnat du monde de «Air guitar». ©Zycopolis

Cinéaste, le français Fred Reau s’est pris passion pour l’"Air Guitar" qui consiste à… faire semblant de jouer de la guitare électrique. Sous le pseudo de "French Kiss", il s’est inscrit au championnat du monde organisé en Finlande à Oulu. En chemin, il va rencontrer les gourous de la discipline, s’imprégner de sa folie douce et de son esprit communautaire et déjanté. Au bilan, un road-movie drôle et parfois émouvant, coréalisé avec son fils Nicolas.

4. Jeudi 10: «Quand la mer menace les villes» - France 5, 21 heures

Un documentaire sur un sujet pour lequel on ne cesse de tirer la sonette d’alarme. ©©Tangerine Productions

Dans le monde, 800 millions de personnes sont concernées par la montée des eaux. A New York, Singapour ou Rotterdam, des ingénieurs, architectes ou géographes ont entamé une course contre-la-montre face aux éléments. Ce docu de 2022 explique qu’il va falloir inventer une nouvelle façon d’habiter la ville, sans quoi en 2100, une partie de la population de ces villes côtières n’aura pas d’autre choix que de fuir face à l’océan.

5. Vendredi 11 : « Queen & Adam Lambert, the show must go on » - ARTE, 22h25

Ils étaient quatre, mais ils ne sont plus que deux: Freddie Mercury s’est éteint en 1991 et John Deacon, le bassiste, a pris sa retraite. Pourtant, le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor ont voulu perpétuer Queen, embauchant en 2011 le chanteur Adam Lambert, au registre vocal impressionnant. Et ça marche, puisque leur show commun fait salle comble.