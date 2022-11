La favorite de cette édition eu droit à deux duos avec des artistes… sans le savoir. Après avoir chanté avec Slimane, qui lui a offert en cadeau une invitation à venir chanter avec lui sur sa tournée, la jeune Malgache de 22 ans a vu débarquer, incrédule, la voix rauque de Garou dans son dos au moment où elle pensait interpréter "Sous le vent" avec son comparse Julien. L’effet de surprise passé, elle a offert un joli moment au public.

Les larmes de Yanis Marshall

TF1 et Endemol avaient visiblement envie de tirer un maximum sur la corde sensible pour ce prime. Ainsi, lorsque Chris interprétait "Je serai là" de Slimane, il a vu sa mère et sa sœur débarquer sur la scène, offrant un moment si touchant qu’il a arraché quelques larmes au prof de danse Yanis Marshall.

Pas Marlène, son frère

Enfin, alors qu’il pensait chanter avec la répétitrice Marlène Schaff au piano, Julien, pour la première fois éloigné du banc des nommés, n’a pu cacher sa stupéfaction en découvrant que c’est son frère qui allait l’accompagner sur scène.

Et le duo éliminé est...

Après les éliminations d’ Amisse il y a deux semaines puis Ahcène et Cenzo samedi passé, deux duos de filles étaient nommées cette semaine. Et les téléspectateurs ont préféré sauver Léa et Tiana plutôt que Carla et Paola, qui quittent donc l’aventure assez logiquement au vu de leur prestation de la soirée.

Ils ne sont donc plus que 8 élèves en lice en attendant la finale prévue le samedi 26 novembre : Chris et Stan, 1ers du classement cette semaine, ainsi qu’Enola, Anisha, Louis, Julien et les deux rescapées de ce samedi.