Ainsi, d’après les chiffres du Centre d’Information sur les Médias, les deux premiers primes (15/10 et 22/10) de la 10e saison de la "Star Ac’" ont réuni respectivement 43% et 35,10% des parts de marché (PDM) en Belgique francophone. En comparaison, les premiers épisodes de "L’Amour est dans le pré" et "Le meilleur pâtissier", deux valeurs sûres du paysage audiovisuel wallon et bruxellois, ont rassemblé entre 24% et 27,90% de PDM. Preuve que les directs du télé-crochet ont encore du succès.

Autre détail intéressant: "Star Academy" est l’émission de divertissement de TF1 dont les premières audiences sont les plus élevées. Bien que ces dernières diminuent rentrent peu à peu dans le rang, force est de constater que le public belge a plus suivi les éliminations d’Amisse, Ahcène et Cenzo que les blinds de "The Voice Kids" ou les premiers épisodes de la saison 4 de "Mask Singer".

Et signe que les Belges accrochent visiblement à la nouvelle version de la "Star Academy", les audiences moyennes des quotidiennes se portent également assez bien pour l’instant. Et pour cause, avec une moyenne de 168.521 (*) téléspectateurs, le résumé des aventures d’Anisha, Léa, Louis et les autres fait presque aussi bien qu’"Ici tout commence", une fiction très suivie diffusée sur La Une à la même heure.

Reste désormais à voir si les chiffres d’audience et les parts de marché des prochains primes et quotidiennes confirmeront la bonne santé de cette "Star Ac’" new look.