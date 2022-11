«Star Academy»: pourquoi les anciens ne reviendront (sans doute) plus au château dans la saison 10

Ainsi, Francesca Antoniotti, qui avait pris part à la saison 4 de la "Star Ac’", a expliqué avoir reçu un coup de fil dimanche dernier pour lui signifier que sa rencontre avec les nouveaux candidats était supprimée.

Sur le plateau de TPMP People, l’ancienne académicienne a assuré que la production du programme avait annulé toutes les retrouvailles "parce que les élèves sont fatigués". Et d’ajouter qu’on lui aurait confirmé qu’"il y a eu des fuites". Autrement dit, que les quatre premiers ex-élèves (Carine, Mario, Jean-Pascal et Patrice) en auraient trop dit lors de leur venue, le dimanche 23 octobre 2022.

Ils sont de retour ! 😍



Carine, Jean-Pascal, Mario et Patrice, anciens académiciens de la saison 1 de la #StarAcademy, s'invitent au château ce soir !



➡️ Rendez-vous en live sur #MYTF1MAX : https://t.co/2ISXxMieuF — Star Academy (@StarAcademyTF1) October 23, 2022

"Apparemment, je l’ai de source à peu près fiable, on aurait donné trop d’infos sur l’extérieur", a d’ailleurs assuré Jean-Pascal dans une interview retransmise par la chaîne Twitch de David Barbet, animateur pour "Télépro". "C’est de ma faute", a reconnu Mario dans le même entretien. "C’est moi qui ai dit à Carla et à d’autres personnes qu’ils étaient N°1 du streaming avec leur single." Et d’ajouter: "En même temps, la prod ne nous a pas briefés […] On était libre de faire ce qu’on voulait."