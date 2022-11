Star Academy: qui sont les duos nominés et les artistes invités au 4e prime?

Après Amisse il y a deux dix jours puis Ahcène et Cenzo samedi passé, c’est un autre duo qui va s’en aller lors du prime time ce samedi. Car à l’image de ce qui se fait dans Koh-Lanta, les destins sont liés cette fois. Et ce sont des filles qui partiront à coup sûr. Car Michael Goldman est venu annoncer au château de Dammarie-les-Lys mercredi soir que les nominés de la semaine sont : Carla et Paola ainsi que Léa et Tiana. Une décision "qui s’est jouée à peu de choses", selon le directeur de l’école pour illustrer que le niveau se resserre.