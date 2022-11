«Star Academy»: les excuses d’une professeure, trop sévère avec un élève

Selon la professeure d’expression scénique, le candidat n’avait pas respecté les conseils qu’elle lui avait donnés avant qu’il n’interprète "Parce qu’on vient de loin !" de Corneille. "C’est toi qui as choisi la chanson. Tu l’as saboté", avait ainsi reproché l’ancienne danseuse étoile à son poulain.

Julien reprend "Parce qu'on vient de loin" ! Un moment unique 🎵#StarAcademy🌟 pic.twitter.com/FjL4YqNdth — Star Academy (@StarAcademyTF1) October 29, 2022

"Tu n’es pas là pour t’amuser, tu es là pour apprendre !", avait encore poursuivi Laure Balon. "Toi, tu es là à draguer le public, tu dragues la caméra pour avoir le public pour qu’il vote, même si tu as été mal avant […] Tu ne penses qu’à t’éclater et à épater ton entourage. Tu es là pour travailler, pour apprendre." Et de conclure: "Tu es fainéant, tu n’essayes pas."

Largement commentée sur les réseaux sociaux, l’altercation n’est pas restée sans suite. Ce mercredi, peu avant que Julien ne passe les évaluations, sa professeure a tenu à lui présenter ses excuses: "Sache que quand j’ai quitté le débrief, j’ai été très, très mal. Je ne t’ai pas laissé ta chance de t’exprimer, je t’ai coupé la parole et c’était de ma part vraiment très maladroit."

"Je suis supposée vous apprendre à gérer les émotions et je n’ai pas géré les miennes, a encore reconnu le coach. Je suis toujours sur un terrain d’apprentissage, comme toi […] Je n’ai pas pris en compte ton malaise, je n’ai pas été juste avec toi." Ce qu’a reconnu, entre les lignes, Julien, qui a accepté ces excuses.