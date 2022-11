Ce mercredi soir à la télé: la fin du temps des bourreaux au Congo

Il fallait remonter le cours des événements, comprendre comment, à partir de la fin de Mobutu et l’arrivée des réfugiés rwandais, on bascule d’abord dans des guerres "rationnelles" – de revanche, puis de prédation – puis dans un conflit sans plus aucune logique, avec une multiplication des groupes armés, et une répression innommable sur les populations civiles.

En dépit des milliers, voire des millions de morts, malgré les charniers, le conflit qui ensanglante le Congo depuis 25 ans n’a encore conduit à aucun procès. C’est ce qu’espère changer Thierry Michel avec son film, qui a permis de lancer une grande campagne internationale intitulée "Justice for Congo".

Le but, bien sûr, est de confondre les responsables devant, par exemple, la Cour pénale internationale. Mais les freins sont nombreux, notamment au sein des Nations Unies, où la liste des noms de ces criminels est confidentielle, voire taboue. Et le sujet difficile à porter. Son film a, par exemple été refusé par le Festival du film et forum international sur… les droits humains de Genève (FIFDH): "J’en suis tombé de ma chaise, parce qu’ils ont systématiquement accepté tous mes films précédents. Mais, malheureusement, on comprend la logique: quand on parle des victimes, on est le bienvenu partout ; mais quand on parle de justice et des criminels, les portes et les bouches se ferment. Et ça, c’est inadmissible."

