Ce lundi soir à la télé : Ragnar Lodbrok, entre mythe et réalité dans « Secrets d’histoire »

Celle-ci tourne autour du personnage de Ragnar Lodbrok et des nombreuses campagnes violentes menées du IXe au XIe siècle sur l’Europe tout entière. Les Vikings pillent et dévastent les monastères et les villages des royaumes qu’ils traversent. En quelques minutes, un havre de paix se transforme en une scène d’apocalypse.

Ragnar Lodbrok, cruel et rusé

Mais qui sont ces guerriers venus de Scandinavie ? Si leur réputation de barbares sanguinaires les précède, leur culture est nettement moins connue et bien plus raffinée que ce que l’on a longtemps pensé. À leur tête, on retrouve donc Ragnar Lodbrok, roi de Suède et du Danemark, qui aurait régné à une période indéterminée, située entre l’an 750 et l’an 865.

On le dit audacieux, cruel mais aussi rusé. Ses exploits et fabuleuses conquêtes sont entrées dans la légende et son mythe a été largement enrichi, au fil des siècles, d’histoires extraordinaires. "Bien que ses fils soient des personnages historiques, il n’existe aucune preuve que Ragnar lui-même ait jamais vécu, et il semble être un amalgame de plusieurs figures historiques et littéraires différentes", indique l’historienne Katherine Holeman. Mais ce n’est pas l’avis de tous ses collègues, car certaines sources fiables mentionnent bien l’existence d’un guerrier viking nommé Ragnar et vénéré par son peuple.

Selon la légende, il séduit les femmes les plus belles et les plus brillantes du royaume. Les enfants qui naissent de ces unions répondent aux noms très évocateurs d’Ivar "le désossé", Björn "côtes de fer" ou encore Sigurd "œil de serpent", et fascineront autant que leur propre père.

Ce lundi soir, Stéphane Bern nous plonge dans l’incroyable épopée de Ragnar Lodbrok, tout en levant le voile sur cette société viking si mystérieuse. Comment vivaient-ils ? Quelles étaient leurs croyances ? Pourquoi sont-ils devenus de si grands navigateurs ? Pour quelles raisons pillent-ils ? Réponses dans Secrets d’histoire.

Lundi, France 3, 21.10