Nommés depuis mercredi, Julien et Ahcène, déjà sur la sellette une semaine plus tôt, ainsi que Stanislas et Cenzo ne pouvaient compter que sur le vote des téléspectateurs ou de leurs comparses pour sauver leur peau.

Alors qu’Enola, la meilleure élève de la semaine, et Tiana ont chanté en compagnie de Gims, et que Chris et Paola ont eu la chance de reprendre "Ma révérence" avec Véronique Sanson, la soirée a ainsi été marquée par l’élimination définitive de Cenzo et Ahcène.

Julien a été sauvé par le public pour la deuxième fois en une semaine, et Stanislas a été repêché par ses camarades de classe.

Retrouvez la réaction de Julien après avoir été sauvé ce soir par le public 😊



Le direct ➡️ https://t.co/0LP4f7yAmv pic.twitter.com/YQLLHxPQXs — Star Academy (@StarAcademyTF1) October 29, 2022