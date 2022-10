À la télé ce mercredi soir: "Addict", une série qui va vous manipuler

Cécile Bois (Candice Renoir) change de registre et se glisse dans la peau de cette Madame Tout-le monde un peu à la dérive. "C’est une femme qui, on le sent, n’a pas fait beaucoup de choix dans sa vie, explique la comédienne à nos confrères de TF1. Ce n’est pas une combattante, ni une héroïne. Elle n’a pas forcément confiance en elle. C’est ce qui m’a séduit chez elle car, au premier abord, on ne soupçonne pas qu’elle puisse avoir un caractère fort."

Dans cette série en six épisodes, Cécile Bois fait face à deux hommes: un mari non pas volage mais en recherche de nouveauté pour pimenter sa vie ; et un voisin intrigant et trop séduisant pour être honnête. "Dès ses premiers échanges avec son voisin, Bruno, Élodie est sous le charme. Cette rencontre l’émoustille. Elle est extrêmement séduite. Probablement car elle est prédisposée à l’être pour combler le vide qu’il y a dans sa vie", poursuit Cécile Bois.

Un suspense bien amené

Un personnage inquiétant qui joue sur plusieurs tableaux et construit petit à petit le piège dans lequel Élodie finit par tomber. "Je n’avais pas envie de voir le personnage de Bruno forcément comme un homme mauvais mais plutôt très abîmé par la vie et par son passé. Il a une forme de sincérité quand il vient pour la première fois vers Élodie même s’il finit par totalement la manipuler. Cet homme calcule et contrôle chaque paramètre de la vie de ses victimes mais on peut voir ça davantage comme une pathologie que comme les actes d’un manipulateur lambda, froid et sans gêne. C’est la nuance, la subtilité sur laquelle j’ai joué. Nous avons beaucoup échangé avec Sagamore Stévenin sur cet aspect du personnage. "

Série tournant autour du voyeurisme et de la manipulation, Addict porte fort bien son nom. Si on est un peu décontenancé par le jeu un peu en surface des acteurs, on se fait rapidement avoir par l’ambiance inquiétante mise en place et on veut savoir ce qui va arriver aux protagonistes.

RTL TVI, 20.30