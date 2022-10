À la télé ce lundi soir: Rosa Bonheur, l'amie des bête

Rosa Bonheur est d’abord une femme libre, qui refuse de se marier. Dès son enfance, à la mort de sa mère en 1833, elle veut vivre de son art et se promet de ne jamais dépendre de personne.

Au château de By

En 1859, à 37 ans, elle achète le château de By, à Thomery, à côté de Fontainebleau, avec ses propres deniers. Elle se fait construire un très grand atelier et aménage un espace pour accueillir des animaux. "Elle avait une ménagerie complète dans sa maison: un lion et une lionne, un cerf, un mouton sauvage, une gazelle, des chevaux, etc. L’un de ses animaux de compagnie était un jeune lion qu’elle laissait courir et s’ébattait souvent", écrira un proche.

Elle va vivre au château, entourée d’autres femmes. Nathalie Micas, d’abord, avec laquelle elle va passer 40 ans de sa vie. Cette dernière est également peintre et férue de mécanique. Elle mourra en 1889. "Si j’avais été un homme, je l’aurais épousée, et l’on n’eût pas inventé toutes ses sottes histoires…", écrira Rosa dans son journal. Cette année-là, elle fait la connaissance de la peintre américaine Anna Klumpke, dont elle fera sa légataire universelle. Elle lui demande de venir habiter à By en 1898, afin de l’aider à rédiger ses mémoires. Car sa vie a été nourrie de rencontres étonnantes.

En juin 1864, c’est l’impératrice Eugénie qui lui rend une visite surprise, pour l’inviter à déjeuner au château de Fontainebleau avec Napoléon III. En 1889, elle fait la connaissance de Buffalo Bill après avoir assisté à son West Wild Show. Elle réalisera d’ailleurs son portrait.

Elle mourra le 25 mai 1899 des suites d’une congestion pulmonaire. Elle repose au cimetière du Père Lachaise, aux côtés de Nathalie Micas, des parents de cette dernière et d’Anna Klumpke.

C’est depuis le château de By, qui n’a pas changé depuis la mort de l’artiste, que Stéphane Bern vous racontera la vie de cette personnalité étonnante.

