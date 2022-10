Un reportage qui, par son filmage, nous offre quasiment le point de vue des plantes. ©dera - stock.adobe.com

Il y a plus de types de plantes dans les forêts tropicales humides que partout ailleurs sur terre. Avec l’appui de nouvelles techniques de tournage, ce documentaire de 2 022 de Paul Williams (il y a deux parties) permet d’entrer dans le monde des plantes, de saisir leur point de vue et leur échelle de temps. Depuis les arbres à croissance rapide aux fleurs qui imitent des… animaux morts, on a droit à un voyage étonnant dans un monde magique.

2. Mardi 25: Les Effrontées, le cinéma au féminin - France 4, 21 h 1

Les femmes restent minoritaires dans le cinéma, alors que certaines ont été actives dès les débuts du 9e art.

Dans l’industrie cinéma, on constate que les postes considérés comme subalterne ou accessoire sont majoritairement occupés par des femmes. Côté réalisation, elles ne sont créditées que de 25% des films et seuls 20% des producteurs sont des femmes. C’est d’autant plus étonnant que des femmes, comme Alice Guy, figure parmi les pionnières du cinéma. Ce documentaire tout neuf nous le rappelle.

3. Mercredi 26: Quel temps pour la planète ? - La Une, 20 h 22

100 minutes sur le climat. La Une remplace #Investigation par cette émission qui se veut exceptionnelle et va tenter de démêler le vrai du faux de tout ce qui concerne le dérèglement climatique. Avec à la présentation Nathalie Guima et Jonathan Bradfer et puis...Jean-Louis Lahaye en baroudeur-enquêteur sur le terrain. Avec la présence aussi de l’explorateur Bertrand Picard en "grand témoin".

4. Jeudi 27: Russie, le laboratoire syrien - La Une 22 h 33

Russie-Syrie, complices dans les crimes perpétrés à l’égard des populations civiles.

Alors que l’offensive russe en Ukraine à 6 mois, ce documentaire d’Édith Bouvier nous explique que depuis 2015, Poutine, acteur incontournable du conflit syrien (et qui s’emploie à maintenir son allié historique Bachar el-Assad au pouvoir) a testé presque tout son armement sur les populations ce pays. C’est là-bas qu’il a "testé" son annexion de la Crimée et mit les Occidentaux une première fois à l’épreuve.

5. Vendredi 28: Jamie Lee Curtis, un cri de liberté à Hollywood - ARTE, 22 h 30

Fille du couple d’acteurs mythiques Jane Leigh et Tony Curtis, Jamie Lee Curtis a bataillé pour s’extirper de l’ombre parentale. Elle débute en 1978 en héroïne d’un film d’épouvante, "Halloween", qui est un énorme succès. Elle refuse toutefois d’être enfermée dans le genre et va élargie son périmètre, via notamment la comédie british "Un poisson nommé Wanda" où son sex-appeal crève l’écran.