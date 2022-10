Cette fois, Dad fait vraiment de la figuration

Dans le monde toujours plus saturé des bandes dessinées familiales, Dad s’est assuré une place de choix depuis huit ans et neuf albums – le petit dernier, Papa pop, vient d’ailleurs de sortir. Une série tendre et fun dans laquelle un papa solo galère au milieu de ses quatre filles, toutes issues d’unions différentes. Et derrière laquelle ne se cache aucune vérité biographique: "On me pose souvent la question, sourit Nob, le dessinateur derrière le projet. Mais non, je n’ai pas quatre filles: seulement deux enfants, que j’ai eus avec la même femme. Je sais, c’est d’un banal…"