On dénombre une courte majorité de femmes: 82, pour 79 hommes. La dernière saison, qui vient de commencer, avec quelques nouveautés, respecte également assez bien la parité, avec 7 femmes pour 6 hommes.

Si la moyenne d’âge des deux groupes est proche (21 ans chez les candidates, un peu plus de 22 ans chez candidats), le détail des chiffres laisse apparaître des différences.

Environ 44% des femmes sélectionnées avaient moins de 20 ans. Côté homme, on tombe à 28%.

Lorsqu’on monte en âge, les femmes dans la tranche au-delà de 25 ans ne représentaient que 8,5% du total de la cohorte féminine, tandis que 14% des candidats masculins avaient au moins 26 ans.

La candidate la plus âgée avait 30 ans, contre 37 pour le plus âgé des hommes.

Les femmes semblent donc être plus vite discriminées lorsqu’elles progressent en âge que les hommes.

Les gagnants sont également très jeunes: 6 sur 9 n’avaient pas 20 ans, dont 4 femmes. Aucune femme n’a remporté le télécrochet au-delà de 21 ans parmi les 5 gagnantes. Le plus âgé des gagnants, Mickels Réa, avait 25 ans lors de son sacre.

Très franco-français

Les Belges sont très peu présents dans le programme de TF1. À peine 6 de nos compatriotes sont repris parmi les 161 candidats, dont 3 l’étaient dans la toute première saison de 2001: Mario (finaliste), Amandine (abandon) et Stéphane (rapidement éliminé).

Le programme présenté par Nikos Aliagas s’ouvre d’ailleurs très peu aux candidats en dehors de l’Hexagone. Les 6 candidats belges sont rejoints par un Canadien et trois Suisses.

Pas de Belge parmi les 13 candidats cette année, ni d’étrangers non plus.

Le premier prime de l’émission, ce 15 octobre 2022, a réalisé un solide démarrage en termes d’audiences, avec plus de 4,8 millions de personnes devant TF1 en France (24,9% de parts de marché) et plus de 421.000 Belges (40% de pdm).