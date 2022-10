Ce samedi à la télé: que sont devenues Cindy Sander, Indra ou Marjorie des L5 ?

La première a été la risée de toute la France lors du casting de la Nouvelle Star en 2008.

Recalée sans ménagement, elle a quand même fait le buzz, ce qui lui a permis de revenir sur la scène dans l’émission afin de chanter son titre, Papillon de lumière. Le single ne se vend pas bien. Après un passage par Les Anges de la téléréalité, elle devient en 2014 l’égérie du styliste Thierry Mugler. Aujourd’hui, à 44 ans, elle mène une vie plus discrète. C’est en pleine séance de méditation dans les Vosges qu’on va la retrouver.

Marjorie, elle, a connu le succès en 2001 avec les L5 (Alexandra, Marjorie, Coralie, Claire et Louisy Joseph) et le titre Toutes les femmes de la vie.

Mais en 2006, le girls band se sépare et les cinq chanteuses retombent dans un certain anonymat. Elles se sont retrouvées l’an dernier (sans Claire) pour l’émission La chanson secrète afin de faire une surprise à Nabilla.

Le Guadeloupéen Francky Vincent, lui, a connu le succès en 1991 avec Fruit de la passion (vas-y Francky c’est bon). Si ses chansons grivoises font sourire, elles ne sont pas du goût des maisons de disques parisiennes qui boudent le chanteur. Il va connaître une longue traversée du désert avant de revenir en force en 2009 avec le single Tu veux mon zizi. À 66 ans, il garde une certaine amertume.

Devenue star à la fin de l’année 90 avec la chanson Let’s go crazy, la blondinette suédoise Indra a connu des années de galère, entre-maillées par quelques apparitions au théâtre ou à la télé. Elle a sorti une kyrielle de singles qui n’ont pas bien marché. À 54 ans, elle est toujours motivée.

Enfin, on prendra des nouvelles de Phylly, du duo Organiz. Avec Mike, ils connaissent le succès en France avec le single I never knew love like this befor e sorti en 1999. Et après ? Quasi plus rien. Mais ils sont toujours en contact.