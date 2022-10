L es élèves de la Star Academy ne regarderont sans doute pas TF1 samedi après-midi, alors qu’ils seront en pleine répétition du prime. Pourtant, la thématique de la case des Docs du week-end présentée ce samedi par Karine Ferry pourrait les intéresser.

En effet, le magazine de reportage s’intéressera à ces stars qui ont connu la gloire avec un seul et unique tube. En anglais, on appelle ça les "one hit wonder". Docs du week-end a retrouvé la trace de Cindy Sander, Marjorie des L5, Francky Vincent, Indra, Phylly d’Organiz.

La première a été la risée de toute la France lors du casting de la Nouvelle Star en 2008. Recalée sans ménagement, elle a quand même fait le buzz, ce qui lui a permis de revenir sur la scène dans l’émission afin de chanter son titre, Papillon de lumière. Le single ne se vend pas bien. Après un passage par Les Anges de la téléréalité, elle devient en 2014 l’égérie du styliste Thierry Mugler. Aujourd’hui, à 44 ans, elle mène une vie plus discrète. C’est en pleine séance de méditation dans les Vosges qu’on va la retrouver.

Marjorie, elle, a connu le succès en 2001 avec les L5 (Alexandra, Marjorie, Coralie, Claire et Louisy Joseph) et le titre Toutes les femmes de la vie. Mais en 2006, le girls band se sépare et les cinq chanteuses retombent dans un certain anonymat. Elles se sont retrouvées l’an dernier (sans Claire) pour l’émission La chanson secrète afin de faire une surprise à Nabilla.

Le Guadeloupéen Francky Vincent, lui, a connu le succès en 1991 avec Fruit de la passion (vas-y Francky c’est bon). Si ses chansons grivoises font sourire, elles ne sont pas du goût des maisons de disques parisiennes qui boudent le chanteur. Il va connaître une longue traversée du désert avant de revenir en force en 2009 avec le single Tu veux mon zizi. À 66 ans, il garde une certaine amertume.

Devenue star à la fin de l’année 90 avec la chanson Let’s go crazy, la blondinette suédoise Indra a connu des années de galère, entre-maillées par quelques apparitions au théâtre ou à la télé. Elle a sorti une kyrielle de singles qui n’ont pas bien marché. À 54 ans, elle est toujours motivée.

Enfin, on prendra des nouvelles de Phylly, du duo Organiz. Avec Mike, ils connaissent le succès en France avec le single I never knew love like this before sorti en 1999. Et après ? Quasi plus rien. Mais ils sont toujours en contact.

2. Samedi 22: «Un jour en… Espagne» - ARTE, 20 h 50

Le parc naturel de Ses Salines, un tout beau paysage d’Espagne ©© Point du Jour

L’Espagne a connu, après les années de dictature, une modernisation et une croissance économique inégalées sur le Vieux Continent. Mais les crises qui l’ont ébranlée depuis dix ans l’ont conduite à des choix stratégiques importants, en matière d’immobilier et de tourisme, notamment. De Madrid à Barcelone, en passant par Bilbao ou Séville, ce docu de Timothée Janssen recense les multiples facettes d’un pays qui ne cesse de jouer avec son folklore et de se tourner vers le futur.

3. Samedi 22: «Le divorce de mes marrants» - La Trois, 23 h 16

Romy Tarjman s’est filmée et racontée dans sa quête de la véritable histoire de ses parents.

Ce documentaire belge raconte la démarche de Romy Tarjman, issue d’une famille divorcée depuis 10 ans. Elle n’a pas revu son père depuis cette époque, lui, peintre bipolaire qui vit à Bruxelles avec son grand-père, ancien prisonnier des camps de la Seconde Guerre mondiale. Romy voudrait savoir les raisons de leur divorce. Cette exploration du passé va toutefois faire exploser les non-dits. Et se transformer en une aventure libératrice, mêlant Shoah, secrets de famille et chansons pop

4. Dimanche 23: «Mussolini, le premier fasciste » - France 5, 20h55

En 2 x 52 minutes, un impressionnant documentaire sur «il Duce». ©© Histodoc

À l’heure où l’Italie vient de succomber aux sirènes de l’extrême droite, ce documentaire (en deux volets de 55 minutes) vient nous rappeler comme Benito Mussolini s’est emparé de l’Italie en octobre 2022, quatre ans après la fin de la Première Guerre mondiale, comment, brandissant la menace du chaos, il conquit le pouvoir à l’issue d’un coup d’état légal dont beaucoup de dictateurs allaient s’inspirer. Un film de Serge De Sampigny.

5. Dimanche 23: «Sans un bruit» - Plug-RTL, 20h15

Evelyn (Emily Blunt) and Marcus (Noah Jupe) ont intérêt à ne pas faire de bruit.

Avec dans les rôles parentaux Emily Blunt et John Krasinski, ce film fantastique raconte l’histoire d’une famille qui tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent... au moindre bruit. Cela donne un thriller fait avec peu de moyens mais beaucoup d’idées et qui surfe sur une tendance du genre revenant à une certaine épure stylistique. Imaginez que le bruit fait par vos enfants équivaut à une menace de mort, de fait, le quotidien devient très angoissant.