Contre le voile obligatoire, le combat des femmes d’Iran. ©Nahid Persson Sarvestani

Le titre complet de ce documentaire, c’est " le combat de Masih Alinejab", cette journaliste et militante féminine d’origine iranienne, devenue célèbre pour avoir lancé depuis New York où elle réside le mouvement de protestation contre le port obligatoire du hijab (le voile) en Iran. Combat qui bat son plein pour l’instant, une solidarité internationale s’étant développée à l’égard des Iraniennes, occupées à défier le régime, au périi de leur vie.

2. Mardi 18: «La tragédie du Heysel » - RTL-TVI, 20 h 50

On dirait des images de guerre civile, mais c’était juste un match de foot, en 1985.

C’était le 29 mai 1985, une soirée qui devait être une fête du foot avec la finale de la Coupe des Champions Liverpool-Juventus à Bruxelles. Alors que l’heure du match approche, il est question de bousculade, de supporters italiens étouffés par l’effet de foule. On suit tout ça en direct à la télé. Le match sera pourtant… joué. Cette docu-série est retournée questionner les témoins, joueurs, arbitres, forces de l’ordre de ce drame épouvantable. Six épisodes dont on ne sort pas indemne.

3. Mercredi 19: #Investigations: le choix du Qatar - La Une, 20 h 21

Un reportage qui tente d’expliquer comment les décideurs de la FIFA ont basculé en faveur du Qatar. ©Photo News

C’est l’une des polémiques du moment: la Coupe du Monde au Qatar ! L’appel au boycott est permanent et ne cesse de s’étendre. Pourtant, la décision d’attribuer le tournoi au Qatar remonte à 12 ans. C’est ce qu’a exploré le magazine #Investigations. Alors que les États-Unis sont le grand favori, tout aurait basculé à Paris lors d’une rencontre entre un prince qatari, le président Sarkozy et Michel Platini.

4. Jeudi 20: «Le monde de demain» (1,2,3/6) - ARTE, 20H50

Cette nouvelle série française (en 6 épisodes dont 3 ce jeudi) plonge le spectateur dans les années 80 et surtout dans l’univers bouillonnant des débuts du hip hop en France, à travers la naissance du légendaire groupe NTM, le parcours du DJ pionnier Dee Nasty et celui de la graffeuse et danseuse Lady V. A la manœuvre, le duo de réalisateurs Katel Quilléviré ("Réparer les vivants") et Hélier Cisterne (auteur de "Vandal " sur le graffiti.

5. Vendredi 21: «Les Valseuses» - France 5, 22 h 30

Précédé d’une nouvelle diffusion du documentaire "Patrick Dewaere mon héros", le comédien trop tôt disparu (il s’est suicidé à 35 ans) et raconté par sa fille Lola, on reverra avec curiosité "Les Valseuses" de Bertrand Blier, comédie de 1974 qu’il est toujours intéressant, de 10 ans en 10 ans, de confronter au "politiquement correct" du présent, pour en évaluer l’explosivité provocatrice toujours vivace.