Ce lundi soir à la télé : une émission spéciale pour la 100e du Meilleur pâtissier

Ce lundi soir, Le Meilleur pâtissier célèbre un bel anniversaire: c’est en effet la centième émission du concours culinaire dédicacé aux douceurs sucrées. Si les animatrices du programme se sont succédé au fil des saisons – Faustine Bollaert de 2012 à 2017, Julie Vignali de 2017 à 2021 puis Marie Portolano depuis cette année -, le duo formé par Mercotte et Cyril Lignac est fidèle au poste depuis le début. Et pour cette centième, le duo compte bien réserver quelques surprises aux candidats. Notamment au niveau des invités, puisque Gad Elmaleh, Camille Cerf, Gilbert Montagné et d’autres célébrités sont annoncées.