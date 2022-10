Au Mipcom à Cannes qui s’ouvre ce lundi, la RTBF veut se faire remarquer avec ses formats

La chaîne publique perçoit déjà des revenus en vendant ses images d’archives via la Sonuma. Depuis quelques années aussi, les séries qu’elle produit dans le cadre du Fonds séries de la Fédération Wallonie-Bruxelles reçoivent un certain écho à l’étranger. "La série Pandore (NDLR: diffusée au printemps dernier) est un très bon exemple, puisqu’elle est aujourd’hui vendue dans plus de vingt pays", avance Sandrine Roustan, directrice générale du pôle Contenus à la RTBF.Ces ventes rejoignent celles de programmes de catalogue, vendus clé sur porte, sans aucune modification. C’est notamment le cas d’ Un monde à part présentée par François Mazure, acheté par Canvas ou, plus surprenant, de My Tiny Restaurant, qui va être diffusé sur une chaîne au Québec dans sa version originale avant une possible adaptation locale.

"La nouveauté, c’est que désormais, nous souhaitons vendre aussi des formats. souligne Sandrine Roustan. Je ne vais pas chiffrer notre ambition, mais je peux vous donner l’exemple de la RTE, télévision publique irlandaise, qui s’est lancée dans cette stratégie-là voici une dizaine d’années et qui, aujourd’hui, perçoit 4 millions d’euros de recettes, grâce à la vente de programmes de catalogue mais aussi de formats." Un apport non négligeable à une époque où la concurrence est à son paroxysme et où le moindre euro gagné est le bienvenu.

Création distinctive

Mais quelle est la différence entre une émission et un format ? "C’est une création distinctive et originale qui est réplicable à l’étranger", précise notre interlocutrice. Des émissions comme The Voice, Mask Singer, Koh-Lanta ( The Survivor) ou Pékin Express… sont des formats.

Pour qu’une émission soit reconnue comme un format, il faut respecter un certain process. On n’est pas des pigeons, par exemple, n’est pas reconnue comme un format. "Il n’y a rien de distinctif, c’est juste un talk-show", note la directrice. Le jardin extraordinaire, plus vieille émission du service public, n’en est pas un non plus. Mais Notre jardin extraordinaire, la version de l’émission animalière présentée par Tanguy Dumortier durant la pandémie avec l’intégration de vidéos réalisées par les téléspectateurs, en est un. Il s’agit donc ici d’une version "améliorée" de l’émission originale. Mais pour les nouvelles productions, la RTBF souhaite que cette dimension "format" soit intégrée dès la création, que ce soit en interne mais aussi au niveau des productions externes. Elle a d’ailleurs lancé un appel à projets en ce sens, en collaboration avec Wallimage. "Nous avions demandé de réfléchir à des émissions à destination des jeunes adultes sur Tipik, indique François Jadoulle, responsable de la cellule recherche & développement de contenus à la RTBF. Nous avons reçu une petite dizaine de dossiers et nous allons retenir deux projets en développement."

En attendant que cela se concrétise, la RTBF compte bien mettre ses formats déjà existants en avant à Cannes. En espérant que les ventes suivent.