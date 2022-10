Star Academy 2022: pas de Belges parmi les 13 candidats

21 ans après la 1re édition et 14 années après avoir quitté TF1, la Star Academy a retrouvé sa case du samedi soir à la télévision. Un retour sans trop de strass ni de paillettes. La seule invité en plateau aura été Jenifer, gagnante de la 1re saison, tandis que le parrain international Robbie Williams est juste intervenu dans un court message vidéo et que Serge Lama a fait une brève apparition depuis son salon pour donner de ses nouvelles et encourager les élèves.